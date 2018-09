Explicación magnética al misterio de los remolinos lunares

Madrid, 7 Sep. (EUROPA PRESS).- El misterio detrás de los remolinos lunares ha recibido una explicación vinculada al pasado antiguo de nuestro satélite: un lugar con actividad volcánica y campo magnético generado internamente.

Una nueva investigación al respecto, realizada por las universidades de Rutgers y Berkeley, también desafía nuestra imagen de la geología existente de la luna.

Los remolinos lunares se asemejan a nubes brillantes y serpentinas pintadas en la superficie oscura de la luna. El más famoso, llamado Reiner Gamma, tiene alrededor de 60 kilómetros de largo y es popular entre los astrónomos de patio trasero. La mayoría de los remolinos lunares comparten su ubicación con potentes campos magnéticos localizados. Los patrones brillantes y oscuros pueden aparecer cuando esos campos magnéticos desvían las partículas del viento solar y causan que algunas partes de la superficie lunar caigan más lentamente.

“Pero la causa de esos campos magnéticos, y por lo tanto de los propios remolinos, ha sido un misterio”, dijo Sonia Tikoo, coautora del estudio recientemente publicado en el Journal of Geophysical Research-Planets y profesor asistente en Rutgers. “Para resolverlo, tuvimos que descubrir qué tipo de característica geológica podría producir estos campos magnéticos y por qué su magnetismo es tan poderoso”.

Trabajando con lo que se conoce acerca de la intrincada geometría de los remolinos lunares y la fuerza de los campos magnéticos asociados a ellos, los investigadores desarrollaron modelos matemáticos para los “imanes” geológicos. Descubrieron que cada remolino debe estar por encima de un objeto magnético que es angosto y está enterrado cerca de la superficie de la luna.

La imagen es consistente con tubos de lava, estructuras largas y estrechas formadas por lava que fluye durante las erupciones volcánicas; o con diques de lava, hojas verticales de magma inyectadas en la corteza lunar.

Pero esto planteó otra pregunta: ¿cómo podrían los tubos de lava y los diques ser tan fuertemente magnéticos? La respuesta radica en una reacción que puede ser única en el entorno de la luna en el momento de las erupciones antiguas, hace más de 3.000 millones de años.

Experimentos anteriores han encontrado que muchas rocas lunares se vuelven altamente magnéticas cuando se calientan más de 600 grados Celsius en un ambiente libre de oxígeno. Eso es porque ciertos minerales se descomponen a altas temperaturas y liberan hierro metálico. Si sucede que hay un campo magnético lo suficientemente fuerte cerca, el hierro recién formado se magnetizará en la dirección de ese campo.

Esto normalmente no ocurre en la Tierra, donde el oxígeno que flota libremente se une con el hierro. Y no sucedería hoy en la luna, donde no hay un campo magnético global para magnetizar el hierro.

Pero en un estudio publicado el año pasado, Tikoo descubrió que el antiguo campo magnético de la Luna duró de 1.000 a 2.500 millones de años más de lo que se había pensado anteriormente, tal vez concurrente con la creación de tubos de lava o diques cuyo alto contenido de hierro se hubiera vuelto fuertemente magnético al enfriarse.

“Nadie había pensado en esta reacción en términos de explicar estas características magnéticas inusualmente fuertes en la Luna. Esta fue la última pieza en el rompecabezas de la comprensión del magnetismo que subyace a estos remolinos lunares”, dijo Tikoo.

El próximo paso sería visitar un remolino lunar y estudiarlo directamente. Tikoo sirve en un comité que propone una misión rover para hacer justamente eso.