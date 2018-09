Johnson acusa a May de poner un “chaleco suicida” a la Constitución británica

Londres, 9 sep (EFE).- El ex ministro de Exteriores británico Boris Johnson acusa a la primera ministra, Theresa May, de poner un “chaleco suicida” a la Constitución británica en la negociación con la Unión Europea (UE) para el “brexit”, en un artículo que publica hoy “The Mail on Sunday”.