Ya nos han dado mucho atolillo fiscal

Columna Poliédrica

Desde que tengo memoria, la mejor forma de que algo se apruebe es decir que se está contra el tiempo o que si no se hace habrá una catástrofe. Es una estrategia que ha sido eficaz en diferentes momentos de la historia, se pone a las personas contra la pared, se les ofrece una opción y se les hace pensar que es la única solución posible y como es urgente, la reflexión pasa a un segundo plano.

En relación con el fisco he recordado en otras columnas dos momentos similares al actual. El gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, cuando dijo que le habían dejado las arcas vacías y ello supuso que su Ministro de Hacienda, Thelmo Vargas, propusiera una serie de medidas que le costó su puesto como Ministro; el otro momento es en el gobierno de José María Figueres, cuando se reformó las leyes de pensiones y se pretendió cerrar una serie de instituciones como el IFAM, CNP, CONICIT, DINADECO, entre las que recuerdo.

Lo cierto es que en ambos momentos, quienes terminaron pagando el costo del ajuste fiscal fueron los sectores que solo tienen un salario como fuente de ingresos. Las leyes que se aprobaron en esas ocasiones, buscaron aumentar el impuesto de ventas con el argumento que el pago de otros impuestos no tiene la misma repercusión en las finanzas públicas; ese razonamiento ha dado como resultado, a lo largo de los años, una estructura tributaria regresiva, es decir, que quienes sostenemos los gastos del Estado costarricense somos los trabajadores.

Recordar esta realidad es necesario, porque hay personas que no tienen memoria. En efecto, hay personas que no quieren recordar que en Costa Rica existe un sistema tributario total y completamente regresivo; en otras palabras, ocultan esta circunstancia con base en la estrategia de la premura y de la urgencia, cuando este es el problema medular que debería estar en discusión.

En la actualidad, nuevamente, otra vez, se pretende aprobar una ley que no resuelve este problema de fondo. Nadie está en desacuerdo en que se establezca la renta global para que aquellas persona que no pagan impuestos utilizando paraísos fiscales o artificios contables lo hagan finalmente; sin embargo, eso es algo diferente a que quieran establecer impuestos a productos de primera necesidad para los sectores de menos poder adquisitivo.

El argumento novedoso en esta ocasión es lo que denominan la trazabilidad. Supuestamente ello permitirá a la hacienda pública hacer un control cruzado y así detectar a personas o empresas que no declaran lo que deberían, a pesar que su pauta de consumo revela una realidad de ingresos total y completamente diferente. Esos cantos de sirena, esos espejos, chocan con la realidad al comprobarse que no existe la capacidad humana y tecnológica, para llamar a cuentas a todos los que no pagan impuestos en este país.

Ahora bien, la realidad es más desoladora, cuando nos damos cuenta que aunque se denuncien, muchos de ellos tampoco pagarán o ni siquiera serán sometidos a proceso. Baste recordar para los que tienen memoria flaca, lo acontecido con La Nación y como se procedió con Televisora de Costa Rica. En ambos casos, fue evidente el favorecimiento que se hizo, no obstante que debieron de pagar una suma de dinero que no se corresponde con el monto adeudado por ser bastante menor.

En consecuencia, no se trata de resolver la urgencia fiscal a como se pueda, el tema de fondo es otro y más importante. Debemos hacer que el sistema tributario costarricense cambie a uno que esté basado en impuestos directos y no indirectos. Debemos hacer que todas las personas paguen lo que les corresponde y no que esa carga impositiva recarga solo en unos cuantos, en especial, en los trabajadores.

Claro está, no se puede esperar que esto ocurra por la buena voluntad de estas personas. El pago de la factura impositiva se establece con base en la lucha que se desarrolla entre los grupos sociales en cada sociedad, cada cual utiliza las diferentes herramientas que tienen a su alcance para conseguir sus objetivos; esa ha sido la historia de la humanidad y cuando algunas herramientas ya no son efectivas, la mayoría de las veces se acude al uso de la fuerza bruta.

Esperemos que esta nueva coyuntura histórica se pueda resolver de manera civilizada. Teniendo en cuenta nuestra historia, una filosofía militante únicamente puede estar en favor de un sistema tributario progresivo y no a favor de aquellos que quieren seguir acumulando a costa de los que menos tienen. El problema fiscal inmediato no es lo más importante, lo verdaderamente relevante es pasar a un sistema solidario en que el criterio aplicable sea de justicia distributiva.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com