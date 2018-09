¿Procede el pago de aguinaldo para las diputadas y los diputados?

Se trata de una pregunta encasillada en la misma lógica, que en medio de la crisis fiscal, pareciera permear al Primer Poder de la República. Ahí donde el reduccionismo de los recortes y los impuestos se antepone a otras posibles soluciones, como las relativas a generación de trabajo digno y reactivación económica; objetivos aún lejanos principalmente por la falta de atención a reformas legales y control político para la ejecución oportuna de inversión pública, aunado al olvido de una política permanente de solidaridad nacional (artículo 74 de la Constitución Política); entre otras deudas parlamentarias.

Entrando en materia, la remuneración que reciben los diputados es definida por la Ley N° 7352, de conformidad con el artículo 113 constitucional que reserva dicha remuneración a la ley común. Sin embargo, esta remuneración o ayuda para el servicio parlamentario debe ajustarse a los límites de proporcionalidad y razonabilidad; de manera que no signifique un privilegio, como la exención de impuestos a los vehículos particulares de los diputados, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia No. 969-90 del 20 de agosto de 1990.

Ciertamente, la Procuraduría General de la República ha sostenido que la retribución que reciben los diputados carece en sentido técnico jurídico, de naturaleza salarial; puesto que el legislador y el Estado no están unidos por una relación laboral o de empleo público, en el tanto el diputado es miembro de los Supremos Poderes, un representante de la Nación, que no está subordinado jurídicamente al Estado. Contrario sensu se desconocería la naturaleza representativa del mandato parlamentario, definida por la Constitución y la esencia misma de los principios en que se asienta el sistema democrático-representativo que vive Costa Rica (Dictámenes C-124-2002 del 21 de mayo de 2002, C-195-83 del 17 de junio de 1983 y el C-067-94 del 3 de mayo de 1994). Sin embargo, el carácter salarial de la remuneración de los diputados se ha sostenido excepcionalmente; a pesar de no encajar con el concepto técnico de salario, para sustentar supuestos como su afectación por cargas sociales, para los efectos de la protección a la seguridad social y similares (Dictamen de la PGR, C-213-2000 del 7 de setiembre del 2000; Voto No. 550-91 del 15 de marzo de 1991 de la Sala Constitucional).

Por otro lado, la Procuraduría General de la República, en su dictamen C-277-2011 del 9 de noviembre de 2011, ha indicado que no es posible incluir el suministro de combustible dentro de los rubros a tomar en cuenta para el cálculo del aguinaldo de los señores diputados; clara pretensión de las madres y padres de la Patria de ese entonces. A pesar de la diligencia del Abogado del Estado en detener una afectación a la Hacienda Pública, no se detiene en la naturaleza jurídica de la remuneración para determinar si tan siquiera corresponde o no el pago del aguinaldo, quizá por escapar al sentido puntual de la consulta o por otra razón desconocida. Más allá de que la citada Ley N° 7352 sea omisa respecto a este “décimo tercer salario” para los diputados, o que se recurra a una complaciente interpretación de la Ley N° 1835, Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos; lo cierto del caso es que previamente la Sala Constitucional había declarado inconstitucionalidad el artículo 5 de la Ley N° 1981, a través de la Sentencia No. 14254-2004 del 15 de diciembre del 2004, al indicar que no procedía el pago de aguinaldo a los miembros de las Juntas Directivas de las Instituciones Autónomas y Semiautónomas y a los Regidores de las Municipalidades, debido a que su condición fáctica y jurídica era diferente a la de los trabajadores de dichas instituciones. Lo interesante del caso es que los supuestos de hecho y derecho aducidos para declarar improcedente dicho pago de aguinaldo, no distan de la condición del parlamentario.

Pueda que no exista duda alguna de que el Estado deba pagar aguinaldos a los diputados, quizás exista una inédita y válida argumentación jurídica. Por el momento, en medio de una crisis fiscal que desemboca en recortes e impuestos a diestra y siniestra; habrá que esperar si algún digno o digna representante del Soberano, en el mismo Parlamento, procura que se dilucide si procede este pago con cargo al presupuesto (tal vez a causa de un milagro o de un instante de patriotismo o pena); si la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa gestionará alguna consulta puntual a la Procuraduría General de la República; o si será un tema que tendrá que resolver finalmente la Sala Constitucional, siempre con la esperanza de que los Magistrados mantengan su jurisprudencia y no claudiquen ante cálculos de reelección.

Si bien es menester sobreponerse a la dicotomía del impuesto y del recorte para una solución real y justa a la crisis fiscal; no cabe duda de que, para este tema del aguinaldo y otros, resulta más necesaria aún una congruencia ética de quienes sostienen dicho reduccionismo en el Primer Poder de la República.

(*) Alejandro Vargas Carranza es Teólogo.