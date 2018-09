Los costarricenses tenemos una especie de contrato indefinido con el Sí y con el No. Nos encanta esta posición antagónica de no dar el brazo a torcer. Pero más que eso, nos gusta lavarnos las manos y responsabilizar a otros de lo que no hacemos bien o hacemos medianamente bien. Con el actual movimiento de huelga, hay algo nuevo? Algo que no sepamos? Será que somos ciegos y no sabíamos lo que ocurre actualmente, será que los costarricenses tenemos pensado que las deudas desaparecen por arte de magia. Definitivamente NO; que lo digan las personas que no cumplieron con obligaciones dinerarias y sufrieron la consecuencia de ello, muchos ciudadanos y ciudadanas han perdido su casa, pero además perdieron la credibilidad crediticia afectando directamente el orden económico y por ende social a causa de un sobreendeudamiento que nunca termina de forma positiva.

Pues bien, eso le pasa a Costa Rica, habrán consecuencias si no nos ajustamos a la realidad de las finanzas actuales, es cierto que hay pensiones de lujo, pero más que eso, hay un pésimo manejo de presupuestos y planificación, la construcción de obra pública es excesivamente cara en comparación a la obra privada y no tenemos mecanismos efectivos, para responsabilizar a las personas involucradas, más que la cárcel, y ésta no lo es todo, con cárcel no se recupera el dinero gastados en la trocha, los años y años de la platina, las cunetas que estrenamos todos los años en diferentes zonas del país, sin encontrar diferencias en la obra entre un año y otro, simplemente para gastar el presupuesto, nada de lo mencionado ni es ético y menos honesto.

Debemos invertir en obra pública de forma inteligente, no ver al Estado como una piñata al que solo dándole palo sabemos su contenido. Son miles de costarricenses los que se aprovechan de los sistemas sociales, familias que mienten sobre sus recursos económicos para obtener beneficios que no ocupan, estudiantes universitarios del sector público con dos o más carreras inconclusas y cuando se maquillan los ingresos y los egresos anuales.

Esa indiferencia, de velar por lo que nos pertenece a todos y todas, tiene el país sumido en un Sí o un No enfermizo. Aquí vamos de nuevo, una acción de corte popular que en muchas ocasiones se aprovecha de la ignorancia de las personas.

Afloran las hipotecas afectivas de la burocracia costarricense, no hay un dominio escénico del panorama actual, las acciones realizadas nos la cuenta un tercero muchas veces con un dejo de interés. Si realmente se tomara en cuenta a los menos favorecidos del sistema y no en un discurso populista de consecuencias políticas reactivas, esos acreedores de setenta y ocho mil colones que nos han mencionado varias veces en éstos días, podrían recibir mejores ingresos y calidad de vida, tendríamos una infraestructura vial eficiente y porque no, hasta un tren rápido que conecte a todo Costa Rica en menos de una hora y treinta minutos con Valle Central, al final Costa Rica es pequeñita.

Pero lo que no cuesta hagámoslo fiesta, y es ahí donde el ahora Presidente y el señor Vargas deben sentarse a priorizar las acciones improrrogables, ellos conocen perfectamente donde están las fugas económicas del país y la afectación que esto conlleva de la población activa laboralmente pública y privada. No podemos seguir viviendo como millonarios con dinero prestado. El Estado es responsable de la distribución equitativa de la riqueza; Cuál riqueza? Ya no hay, debemos producirla, de ahí que no se logra nada con el Estado paralizado en la espera, de un Sí o un NO reactivo y no constructivo.

Somos un país de personas capaces, con una democracia envidiable de ejemplo para el mundo, pero estamos sumidos en un Sí o un NO enfermizo e intolerante. Costa Rica tiene capacidad para más, pero debemos ser más honestos con la Patria, dejar de desangrarla como si fuera una fuente inagotable y ojalá esto ocurra antes de que entre en coma.

(*) Licda. Ana Marcela Fernández Solís, Abogada y Notaria