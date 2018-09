De cal y de arena

Ya no es una puja por los contenidos de una reforma a la legislación tributaria del país. Los acontecimientos de estas últimas jornadas despejan toda duda acerca de la naturaleza de la confrontación provocada por el expediente legislativo # 20.580. Es una medición de fuerzas, un pulso para medir consistencias jurídicas y resistencias políticas.

No es el derecho a la huelga lo que está en disputa. Tampoco la libertad de expresión ni el derecho de petición. En Costa Rica no estamos victimizados por la fuerza represora del Estado ni por la negación de las libertades fundamentales que consagra la Constitución Política. Pero sí está esta sociedad asfixiada por la ausencia de liderazgos políticos y por la crisis de los partidos –vacíos que marcan su impacto en la conformación de los poderes del Estado- y por el efecto disruptivo que ha producido la acentuada crisis de valores, que se refleja en la pobre cultura cívica, un mal del que se desprende la dislocación de las instituciones, con efectos sobre su conformación, su funcionamiento y su eficacia. Estamos marchando si no por la ruta de la anarquía y del caos, sí por un camino muy similar.

¿No es que los poderes del Estado andan dando tumbos? Sí, para rubor de las figuras señeras que en el pasado les honraron con su desempeño.

Nos azotan vientos de confrontación, al socaire en esta coyuntura de un proyecto de ley -#20.580- con el que se acometería parte de la solución del grave desequilibrio que padecen las finanzas del Estado, de peligrosas repercusiones a plazo no lejano. Su abordaje ciertamente exige gran aptitud técnica y también una refinada habilidad política. Al fin y al cabo, gobernar requiere la presencia de pericia política en alto grado, tanto a la hora de encarar la quiebra de las finanzas públicas cuanto a la hora de asignar la distribución de las cargas de su corrección.

Ausentes los liderazgos políticos, no se han podido construir los equilibrios para el ejercicio del poder político. Los órganos nominalmente constituidos para canalizar las decisiones del Estado han sido penetrados por los poderes fácticos que sin haberse ganado el aval en una consulta electoral, simplemente influyen determinantes en la toma de decisiones de esos órganos. Es lo que estamos viviendo en Costa Rica. Con la particularidad por este momento de que quienes están pesando en la definición de los contenidos del expediente 20.580 son grupos de presión que por la fuerza de las circunstancias presentes, tienen influencia en la marcha del Ejecutivo y del Legislativo. Los desplazados son los que están construyendo en las calles la trinchera de la defensa de sus intereses.

Con una grave, gravísima, caracterización expresada en estas palabras del dirigente sindical Albino Vargas al periódico electrónico “CRHoy”:

“CRH- ¿Cuál es el fin de la huelga?

A.V.- Que el gobierno nos escuche

CRH- Pero el gobierno abrió la mesa de diálogo. ¿Por qué no la aceptaron?

A.V.- El gobierno tiene que saber que no es cuando ellos quieren.

CRH- Entonces, ¿cuándo será?

A.V.- Cuando termine este bochinche que vamos a provocar.

CRH- ¿Y el fin de todo este bochinche es buscar una mesa de diálogo?

A.V.- Así es, dialogar lo antes posible.”

Está visto que con este atropello al orden público no se dan las condiciones objetivas para dialogar.

Vale citar el voto 2430-94 de la Sala Constitucional: “Sin duda, dentro del orden democrático las minorías juegan un papel importantísimo, no solo en el ámbito del control político, sino también en el proceso de formación de la voluntad que se expresa en la ley; pero no quiere ello decir que las minorías deben potenciarse por sobre la representación de las mayorías, que verían de otra forma restringida su esfera de acción.”

Así queda consagrado el derecho de las mayorías silenciosas. ¿Y quiénes si no el Presidente de la República y su Ministro de Seguridad, son los obligados a amparar el derecho al libre tránsito?.

El ex presidente Arias Sánchez –en sus tiempos de lucidez social demócrata- expresó con proverbial sentido realista esta máxima de la filosofía política contemporánea: “Es hora de reconocer que el crecimiento económico no genera, por sí mismo, una mayor justicia social y que el goteo de beneficios económicos tan defendido por los economistas conservadores, es demasiado escaso para calmar una sed de justicia social arrastrada por muchos años”. (La Nación, 6-II-05).

Por estas ideas hay que luchar; no por la preservación de los privilegios.

Faltan, pues, los liderazgos habilitados para entender y practicar el sentido político del arte de gobernar en democracia.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista