El error de Keylor Navas

Columna Poliédrica

Desde que existe esta columna se ha escrito en cinco ocasiones sobre Keylor Navas. El primer texto se tituló “El porqué Navas no es titular en el Madrid”, allí se hizo un análisis de las relaciones de poder que existían en abril de 2015 a lo interno del equipo de fútbol del Real Madrid y se concluyó diciendo: “El fútbol es algo más que once jugadores, un cuerpo técnico y un cuarteto arbitral. Quien sólo vea el juego no está viendo toda la realidad del fútbol, porque el poder y el dinero juegan partidos más complejos que los del rectángulo de juego. Siempre hay que ver más allá de lo evidente, siempre hay que ver más allá de nuestras narices y por supuesto, no creer que todo lo que vemos es la realidad.”

En un artículo aparecido una semana después y que titulé “El efecto Mirom”, hice mención a que el análisis hecho había sido comentado en el programa de tertulia deportiva español: “El Chiringuito de Jugones“. En aquella columna aclaré que lo escrito la semana anterior, no se trataba de un ataque contra el portero Iker Casillas y volví a insistir en lo siguiente: “Las relaciones de poder están presentes en todas las actividades en que haya seres humanos involucrados y los equipos de fútbol no son la excepción. Desde los equipos de barrio hasta en el mismísimo Real Madrid, existen dinámicas de poder y eso no debe sorprender a nadie; sin embargo, lo que sí sorprende es que se hagan interpretaciones que, incluso, pretenden desconocer esta realidad para entrar en valoraciones totalmente impertinentes en relación a si se pretende atacar al portero Iker Casillas. (…)”

En aquel ya lejano 2015, en octubre, volví sobre la figura de Keylor Navas que no hacía mucho acababa de vivir la situación de si se iba o no al Manchester United. Llamé la atención a los periodistas deportivos de turno para que no le dieran al asunto más trascendencia de la que tenía y, sobre todo, que no cayeran en el mismo error de tratar a Navas como una cosa. En esa ocasión, entre otras cosas, escribí: “Lo anterior, junto con un entramado de intereses que no se pudieron consensuar para que David De Gea fuera jugador del Real Madrid, ha permitido a Navas asumir la titularidad de la portería blanca. Las condiciones no se dieron para finiquitar la transacción y ello ha beneficiado al cancerbero de la Selección de Fútbol de Costa Rica, quien tuvo el estoicismo de someterse a ese proceso en que su persona pasó a considerarse como una mercancía. (…)”

En mayo del 2017 dediqué una columna para exaltar la forma en que Keylor Navas y Shirley Cruz habían logrado llegar a lo más alto del fútbol mundial. Para aquel momento Navas y su equipo habían ganado la Liga de Campeones de Europa en masculino y Cruz el subcampeonato en femenino, debido a ello manifesté: “Las historias de Cruz y Navas son dignas de destacar porque encarnan lo mejor del costarricense. Su historia de vida está vinculada con la de muchos compatriotas que siempre han creído que sí podemos hacer las cosas y que sí podemos salir adelante sin necesidad de serruchar el piso a absolutamente a nadie. Se trata de personas que han salido avantes, sobre todo, con trabajo duro y una gran disciplina.”

En junio de este año reincidí en dedicarle una nueva columna a Keylor Navas con motivo, nuevamente, de la obtención de la Liga de Campeones de Europa. La idea fue llamar la atención en la conducta y la forma como el portero nacional había logrado hacerse de la titularidad del Real Madrid, al respecto se publicó: “ Para que quede claro y no haya duda alguna, creo que el señor Navas es un ejemplo porque se aparta de una serie de conductas típica del costarricense promedio. Por ejemplo, en lugar de ponerse a bajarle el piso a sus colegas, ha optado por trabajar al máximo e imponerse con su esfuerzo a las críticas y las adversidades; lo anterior, sin lugar a dudas, es digno de destacar como una conducta deseable para los niños y jóvenes costarricenses.”

El problema es que la conducta éticamente correcta de Navas no es la que impera en el Real Madrid. En efecto, en ese club de fútbol los seres humanos son vistos como cosas, como mercancías; lamentablemente esta forma de ver y valorar a las personas es impulsada por su presidente, Florentino Pérez, quien ha logrado que ello se refleje en toda o casi toda la organización del club blanco.

El poder de Pérez no es únicamente administrativo sino que trasciende al ámbito deportivo. Ya en varias ocasiones sus caprichos han desintegrado equipos ganadores del Real Madrid, su prepotencia ha dado como resultado que jugadores y entrenadores que no han estado de acuerdo con él se tengan que ir del club. Los últimos personajes que no estuvieron dispuestos a aceptar las ocurrencias del presidente han sido Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, sin embargo, siempre hay otros dispuestos a obedecer los designios de Florentino Pérez.

El error de Navas ha sido creer que la titularidad en el Real Madrid depende de los méritos que se hagan en una supuesta competencia en igualdad de condiciones. Siempre hay factores independientes de los competidores que pueden favorecer a uno u otro competidor en el resultado final, en otras palabras, siempre hay personas de carne y hueso que median en las decisiones de esa supuesta competencia en igualdad de condiciones. Lamentablemente para Navas, el factor que ha estado mediando en su caso se llama Florentino Pérez y es el Presidente del club.

Estamos en presencia de un personaje que ha demostrado un total y completo desprecio por considerar a los futbolistas como seres humanos. No tuvo la menor consideración de echar a estrellas como Raúl González e Iker Casillas, menos le va temblar el pulso para sacar por la puerta de atrás a un costarricense que no aporta mayor valor agregado a las finanzas del club y cuyo único mérito es haber sido el portero titular de los equipos que consiguieron las tres Champions League.

La titularidad de Keylor Navas se ha dado con base en una serie de coyunturas que siempre han tenido la oposición de Florentino Pérez. En todos los casos, Navas ha sido infravalorado, primero cuando estaba Casillas, luego cuando iban a traer a De Gea y el traspaso se frustró por el famoso fax que no llegó a tiempo y, más recientemente, con la contratación de Courtois que vino a desconocer los aportes de Keylor en la consecución de la Liga de Campeones de Europa.

El yerro de Navas ha estado en creer que podía competir en igualdad de condiciones por el puesto de arquero titular. Mientras Florentino Pérez sea presidente del Real Madrid eso no es posible y eso a quedado claro en la era de Julen Lopetegui y ahora más con las decisiones adoptadas por Santiago Solari; dicho de otra manera, ninguno de los entrenadores mencionados tienen el carácter de Zidane para no permitir que un directivo se meta en su trabajo, cuando eso sucedió, tuvo el señorío de renunciar e irse.

La decisión más adecuada de Navas hubiese sido que se fuera a otro equipo después del mundial de Rusia 2018. Se hubiera evitado la humillación a la que ha sido sometido en las últimas semanas al quedar en el banquillo, primero en los partidos de Liga y ahora en los que corresponden a la Liga de Campeones de Europa.

Torino en invierno es muy frío pero vale la pena contemplar el Mont Blanc y observar la majestuosidad de la cordillera de Los Alpes. ¡Benvenuto Keylor a la vecchia signora del calcio!

http://www.elpais.cr/2018/06/04/keylor–navas–un–ejemplo–para–todos–los–costarricenses/

http://www.elpais.cr/2017/05/21/cruz–y–navas/

http://www.elpais.cr/2015/10/18/keylor–navas–ya–basta–senores/

http://www.elpais.cr/2015/05/03/el–efecto–mirom/

http://www.elpais.cr/2015/04/26/el–por–que–navas–no–es–titular–en–el–madrid/

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com