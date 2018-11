ADN antiguo revela la historia de un mono misterioso del Caribe

Londres, 13 Nov. (EUROPA PRESS).- El análisis del ADN antiguo de un misterioso mono extinto del Caribe llamado ‘Xenothrix’, con rasgos distintos a cualquier mono vivo, revela mayor parentesco con los monos tití de Sudamérica.

Los huesos de este mono, que se trasladó sobre el agua hasta Jamaica, probablemente a través de vegetación flotante, revelan que posteriormente sufrió un cambio evolutivo notable.

La investigación, publicada este lunes en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ y realizada por un equipo de expertos de la organización internacional de conservación de la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL); el Museo de Historia Natural de Londres (NHM) y el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, también revela que los monos deben haber colonizado las islas del Caribe más de una vez. El estudio revela cómo la ecología inusual de las islas puede influir dramáticamente en la evolución animal.

‘Xenothrix’, a diferencia de cualquier otro mono en el mundo, era un habitante de los árboles que se movía lentamente con relativamente pocos dientes y huesos de patas algo parecidos a los de un roedor. Su apariencia inusual ha hecho difícil para los científicos averiguar con qué estaba relacionado y cómo evolucionó, pero este equipo científico ha extraído con éxito el primer ADN antiguo de un primate caribeño extinto, descubierto a partir de huesos excavados en una cueva jamaicana y que proporciona nuevos conocimientos evolutivos importantes.

El coautor del artículo Samuel Turvey, profesor de ZSL, señala que “esta nueva comprensión de la historia evolutiva de ‘Xenothrix’ muestra que la evolución puede tomar caminos inesperados cuando los animales colonizan islas y están expuestos a nuevos ambientes”. “Sin embargo, la extinción de ‘Xenothrix’, que evolucionó en una isla sin ningún depredador de mamíferos nativos, destaca la gran vulnerabilidad de la biodiversidad única de la isla frente a los impactos humanos”, indica.

El profesor Ian Barnes, director del antiguo laboratorio de ADN del NHM, y coautor añade que la recuperación del ADN de los huesos de animales extintos se ha vuelto cada vez más común en los últimos años. Sin embargo, aún es difícil con los especímenes tropicales, donde la temperatura y la humedad destruye el ADN rápidamente.

Colonización de Jamaica desde Sudamérica

Es probable que los ancestros de ‘Xenothrix’ colonizaran Jamaica desde Sudamérica hace aproximadamente 11 millones de años, probablemente después de quedar varados en balsas naturales de vegetación que fueron arrastradas desde las bocas de los grandes ríos de América del Sur. Muchos otros animales, como los grandes roedores llamados capromíidos (‘Capromyidae’) que aún sobreviven en algunas islas del Caribe hoy en día, probablemente colonizaron la región de la misma manera.

El coautor del estudio Ross MacPhee del Departamento de Mastozoología del Museo Americano de Historia Natural, dice que el ADN antiguo indica que el mono jamaicano es en realidad solo un mono tití con algunas características morfológicas inusuales, no una rama completamente distinta de mono del Nuevo Mundo. La evolución puede actuar de formas inesperadas en entornos isleños, produciendo elefantes en miniatura, aves gigantes y primates perezosos. Estos ejemplos dan un giro muy diferente al viejo cliché de que ‘la anatomía es el destino”.

Se ha debatido mucho sobre cómo pudo haber sido ‘Xenothrix’, con sugerencias de que parecía un kinkajú (‘Potos’) o un mono nocturno (‘Aotus’). Los monos tití vivos son monos pequeños que habitan en los árboles que se encuentran en la América del Sur tropical, con pelaje largo, suave, rojo, marrón, gris o negro. Son activos durante el día, extremadamente territoriales y viven hasta los 12 años en la naturaleza, con el padre a menudo cuidando a los jóvenes.

Aunque las islas Galápagos son famosas por inspirar la teoría de la evolución de Charles Darwin, las islas del Caribe también han sido el hogar de algunas de las especies más extrañas y misteriosas que hayan evolucionado. Sin embargo, el Caribe también ha experimentado la tasa más alta de extinción de mamíferos en el mundo desde el final de la última glaciación de la edad de hielo, probablemente causada por la caza y la pérdida de hábitat por parte de los humanos, y la depredación por mamíferos invasores traídos por los primeros colonos.