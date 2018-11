Juzgado de Trabajo declara ilegal huelga en el MOPT contra Reforma Fiscal

San José, 13 nov (ElPaís.cr).- La Jueza Natalia Meza Angulo del Juzgado de Trabajo II Circuito Judicial de San José, declaró la ilegalidad de la huelga en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través de la sentencia de primera instancia N°2120-2018 de las siete horas y cuarenta minutos del siete de noviembre del año en curso.

Entre los “hechos no probados” señala: “no existe dentro del expediente ninguna prueba que demuestre que efectivamente el Sindicato Unión Nacional de Trabajadores de Obras Públicas y Transportes (UNATROPYT) contaba con el porcentaje de apoyo que se requiere de acuerdo a la legislación nacional, no constando ni la certificación del resultado de la Asamblea General del sindicato, donde se apruebe ir a huelga (si estuviese afiliado más del cincuenta por ciento de los funcionarios de dicho Ministerio) ni tampoco las actas de votación de acuerdo a los procedimientos que establece la ley. Por lo tanto, al no cumplirse con este requisito fundamental para la declaratoria de legalidad de la huelga, esto con base en el artículo 371 de dicho cuerpo normativo, la misma deviene en ilegal”.

En un boletín de prensa de la Procuraduría General de la República (abogado del Estado), “la declaratoria de ilegalidad se suma a otras dictadas con anterioridad (incluidas de segunda instancia), en donde, a diferencia de los fallos que precedieron a la Reforma Procesal Laboral, no ha habido uniformidad de criterio, con la consecuente inseguridad jurídica.”