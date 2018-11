Doña María Enriqueta Guardia: guardián del arte costarricense

El arte como hilo invisible que une al hombre consigo mismo y con el universo, nos acompaña desde las cavernas: cuando aquellos homo sapiens sapiens trataban de inmortalizar su yo y su circunstancia en una cueva, estaban transmitiendo arte.

En muchos sentidos el arte encarna la más sublime expresión del espíritu humano, es en el arte donde se refleja la realidad existencial y se trasmite a otros seres humanos. El arte, diría yo, hace más arte: es un Summum Desiderium Sapientia (el deseo de la sabiduría Suprema), cuando leemos un autor de nuestros días, queramos o no creerlo, estamos leyendo al Yavista, a Cervantes, a Shakespeare, a Dante y a Milton, porque la literatura como arte está compuesta de la suma de todas las partes, explicación pueril si se quiere (pero muy sabia), con la que Goethe nos introduce en Fausto: su obra culmen, y es una verdad que iremos comprendiendo en cada verso y en cada página.

Pues bien, el arte gráfico, pictórico, es también un repetirse o más bien un sumarse perennemente. Cada pincelada o cincelada que da el o la creadora en el lienzo o en el mármol, es una repetición de movimientos que terminan por no parecerse a otras obras anteriores, pero que no pueden sustraerse a su influencia. No se si en esto juega un papel importante el “Inconsciente colectivo” que tan bien definió Jung, pero es un hecho humano que se repite hora tras hora, día tras día y año tras año. La creación artística es lo único que puede redimir al ser humano, porque el arte es el Amor humano más puro: “por amor pueden redimirse los pecados propios y hasta los ajenos”, decía Dostoyevski, y sinceramente creo que es verdad. Ars longus vita brevis (Hippocrates), el arte es perenne aunque la vida es breve. Brevísima diría yo, para perderla en trivialidades de la cotidianidad.

El problema con el arte en sí, es básicamente lo difícil que es acercarlo al hombre masificado, por eso durante años se consideró elitista y excluyente y algunos regímenes totalitarios trataron de apocarlo, se llegó incluso a definir como un gusto aburguesado, especialmente en los países comunistas: a ese error los condujo el oximeron llamado “materialismo dialéctico”.

Aunque el arte se repite, no hace más que perfeccionarse, y es más frecuente de lo que los artistas sospechan: repetirse no es plagiarse, repetirse es humano e inconsciente, yo tarde cincuenta años para atreverme a publicar un poema, pese a que desde los diez y ocho años escribo, porque me parecía que plagiaba, hasta que después de leer la poesía de Amado Nervo, la de Octavio Paz, la de Neruda, la de Borges, Keats, Boudelaire y tantos otros, logré ver que ellos se repetían sin saberlo. Hay algo dentro de nosotros que nos hace muy similares unos a otros, sin importar sexo o edad, estatus o época.

¿Cómo hacemos accesible el arte? Es un poco difícil pero es posible, hace poco me enteré de una pinacoteca digital, creada por una mujer íntimamente unida al arte, no solo como curadora sino también como académica: doña María Enriqueta Guardia Yglesias, quien como un febril artesano creó esa casa virtual del Arte costarricense y por la que todos le estamos en deuda, pocas personas se comprometen en tareas tan nobles y quizá poco conocidas por la masa humana, pero que está destinada a ser el guardián del arte nuestro, para las generaciones actuales y las futuras.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico