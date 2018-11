La educación costarricense al servicio del capital

La historia de las universidades data desde tiempos muy antiguos, como por ejemplo en la histórica Atenas y Grecia; también se tienen datos de universidades en China, India y otros lugares del mundo. Pero lo que me interesa en este artículo es describir cómo ha ido evolucionando las universidades en occidente, y particularmente en nuestro país, en relación con la oferta laboral y la oferta educativa posterior a la finalización de la educación media. En sus inicios, las universidades estaban bajo la tutela de la iglesia eclesiástica. A principios del siglo XIX las casas de enseñanza seguían conservando los rasgos del medievo. En Europa las universidades surgen en la edad media, siendo éstas de carácter elitista. En América Latina, las universidades emergen en la etapa colonial. Para los siglos XVIII y principios del siglo XIX, las universidades experimentaron transformaciones; siendo sustituidos los estudios religiosos por los científicos, en función de las necesidades estatales.

Cuando surge la revolución industrial, se impacta profundamente a las universidades; el nuevo modelo social demandaba otro tipo de conocimientos de la comunidad universitaria. Después de la segunda guerra mundial, se expanden los sistemas educativos, simultáneamente al crecimiento de las clases medias, y por tanto a la búsqueda de oportunidades. Y esto no se produjo por buenas intenciones, todo lo contrario, el Estado burgués requería de mano de obra calificada para desarrollar la tecnología y la industrialización.

La promesa de mejorar las condiciones económicas y sociales de las y los estudiantes ha continuado hasta nuestros días. Sin embargo, los cambios en el sistema capitalista ha echado abajo este mito; especialmente en nuestros países dependientes de las potencias mundiales. La enorme oferta de profesionales, es mayor a las necesidades del sistema capitalista; generando una tasa de desempleo en nuestros países. El sistema económico requiere cada vez menos seres pensantes, por el contrario, éstos constituyen una amenaza. En los últimos años hemos visto como las y los estudiantes de secundaria optan por carreras técnicas; éstas se cursan en poco tiempo y garantizan estabilidad laboral. Aunque estemos produciendo técnicos, sin criterio, sin formación humanística y reproductores del sistema consumista.

No es un secreto que la juventud en Costa Rica opta mayoritariamente por estudios técnicos. Hablar inglés y dominar un oficio, demandado por el mercado, garantiza un empleo. El Estado ha sido incapaz de revertir este fenómeno, y ¿cómo no?, si nuestro país siempre ha estado al servicio de las necesidades e intereses de los EU. Las similitudes entre las condiciones laborales de las maquilas y de los actuales “call center” son asombrosas; y es que ambos surgen como resultado de la demanda laboral de esta potencia, que ha sido la que dicta las políticas de CR.

A propósito de la enseñanza del inglés como segunda lengua, incluida en los programas de estudio desde la educación primaria, el señor Gerardo Barboza (estudioso del tema educativo en el país) afirma que en el 2008, durante la administración Arias Sánchez y bajo el mandato del Banco Interamericano de Desarrollo, se creó el decreto que estableció la obligatoriedad de esa lengua en nuestros centros educativos; con una inversión de US$2.200.000.00. Lo anterior constituye una afrenta, no sólo porque claramente el dominio de este idioma responde a los intereses de los EU; sino también porque el MEP prácticamente no ha invertido en la formación del profesorado que domine nuestras lenguas autóctonas. Mucho menos se ha preocupado porque los costarricenses conozcamos nuestros idiomas ancestrales, que sí responden a nuestra identidad, y no a los ambiciosos negocios de los norteamericanos. Y la historia continúa, comenta Barboza que el actual presidente Carlos Alvarado, así como el Ministro de Educación, Edgar Mora, lanzaron el Plan Nacional de inglés 2018 “Alianza para el bilingüismo”. Todos estos negocios se abanderan de la trillada promesa de brindar más oportunidades a las y los costarricenses.

No existen estudios, que al menos yo conozca, que compare las cifras de matrícula entre universidades estatales con universidades privadas – cuya oferta dista de ser académica – e instituciones como el INA o parauniversitarias. Sería interesante investigar al respecto. Lo que sin lugar a dudas está sucediendo es una migración de los centros estatales de educación superior hacia las llamadas “universidades patito” y hacia centros de educación técnica. Por ejemplo, para el año 2016 el Instituto Nacional de Aprendizaje abrió 21.000 cupos, mientras que, para ese mismo año, en la Universidad de Costa Rica la matrícula fue de 8.474 alumnos.

¿Quiénes son las personas responsables de esta situación? No lo son las y los jóvenes, pues es legítimo que busquen un futuro donde su empleo esté asegurado; pero sí son responsables los políticos que lo fomentan, en clara alianza con la oligarquía nacional y el capital transnacional. De esta forma tendremos un panorama de profesionales desempleados y de técnicos irreflexivos y acríticos. Como ya es costumbre nuestra educación es cada vez más un negocio descarado, que no responde a nuestras necesidades educativas, culturales, sociales y económicas. La educación en Costa Rica continúa siendo una herramienta más de colonización y alienación.

(*) Elena Arce es Antropóloga