Esta semana en la Universidad de Costa Rica. Del 17 al 24 de noviembre de 2018

CURSOS: PERIODO X DE MATRÍCULA EN ACADEMIA UCR CISCO. Prematrícula abierta hasta el 17 de noviembre por medio de la página web. Matrícula : 19 de noviembre al 24 de noviembre. Inicio de lecciones : Semana del 26 de noviembre. Dirigido a mayores de 16 años. Costo:Desde ¢140.000. Información: 2511-1829, correo electrónico: cna@ucr.ac.cr Página Web: http://academiacisco.ucr.ac.cr/ Organiza: Academia UCR Cisco.

CONCIERTO: BANDA SINFÓNICA INTERMEDIA. Lunes 19 de noviembre, 7:00 p. m. en el Teatro de Artes, Decanato de Artes. Director : Juan Carlos Meza. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

I ENCUENTRO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA Y LA ESCUELA. Del 19 al 23 de noviembre, de 9:00 a. m. a 4:30 p. m. en la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. Inscripciones al correo:meribeth_gr@hotmail.com Costo: $20 (inscripción con certificado) / Asistencia parcial: gratis. Dirigido a Educadores (as), Trabajadores (as) Sociales, Psicólogos (as) y personas interesada en el tema.Información: 2511-7083, correo electrónico: graciela.quesada@ucr.ac.cr Página Web: https://drive.google.com/file/d/1gsIoRUdn_Bl57bJueBkibb-yeIXqW92x/view?usp=sharing Organiza: Coordinación de Investigación y Biblioteca Arturo Agüero Chaves con la colaboración del Ministerio de Salud, Municipalidad de Palmares, Municipalidad de San Ramón, MEP, DINADECO, Radio Occidente.

PRESENTACIÓN DE LIBRO “MATILDE UN ÍCONO, TESTIMONIOS DE LA HISTORIA DEL PRIMER COMPUTADOR ELECTRÓNICO DE LE UNIVERSIDAD DE COSTA RICA”. Martes 20 de noviembre, 6:30 p. m. en el Auditorio de la Biblioteca Carlos Monge. Participantes: Dra. Eugenia Zavaleta Ochoa , investigadora, CIICLA; M.Sc. Alonso Castro Mattei, director, Centro de Informática; Lic. Enrique Villalobos Quirós, periodista. Información: 2511-1985, correo electrónico: ciicla@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA).

RECITAL: MÚSICA PARA QUINTETO DE METALES DE COMPOSITORES COSTARRICENSES. Martes 20 de noviembre, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participa: Quinteto Liberfonía. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

EXPOSICIÓN: “SOMBRAS DE UNA FORJA” DE MICHAEL SOLÍS. Del 20 de noviembre al 20 de diciembre en el vestíbulo del Edificio Administrativo A (Registro). Inauguración martes 20 de noviembre, 11:00 a. m. Información: 2511-4422, correo electrónico: nelson.alpizar@ucr.ac.cr Página Web: https://accionsocial.ucr.ac.cr/exposiciones Organiza: Vicerrectoría de Acción Social.

EXPOSICIÓN: COSTACUARELA “PAISAJE CARTAGINÉS”. Del 20 de noviembre al 20 de diciembre en el Edificio Administrativo A . Inauguración: Martes 20 de noviembre, 11:00 a. m. Información: 2511-4422, correo electrónico: nelson.alpizar@ucr.ac.cr Página Web: https://accionsocial.ucr.ac.cr/exposiciones Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Extensión Cultural.

FORO: EMPRENDEDURISMO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN COSTA RICA. Miércoles 21 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00 p. m. en el auditorio CICAP, Edificio Cattecu. Participa: M.Sc. Marcos Adamson Badilla, investigador, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE). Información: 2511-4166 / 2511-4872, correo electrónico: secretaria.iice@ucr.ac.cr / recepcion.iice@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE).

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN SEDE DE GUANACASTE. Miércoles 21 de noviembre, 8:30 a. m. a 4:30 p. m. en el miniauditorio de la Sede de Guanacaste. Información: 2511-9567, correo electrónico: investigacionsedeguanacaste@gmail.com Página Web: https://www.facebook.com/coordinacioninvestigacionsedeguanacaste/ Organiza: Sede Guanacaste, Coordinación de Investigación.

FORO PÚBLICO: MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL CONTROL DEL AEDES AEGYPTI-UCREA. Miércoles 21 de noviembre, 1:00 p. m. en el Auditorio 300 ME, 3er. piso, Facultad de Medicina. Participantes: PhD. Luis Barboza Chinchilla, CIMPA; PhD. Juan Gabriel Calvo Alpízar, CIMPA; PhD. Adriana Troyo Rodríguez, profesor, Facultad de Microbiología; MD. Randall Bejarano Campos, director, Área Rectora de Salud de Buenos Aires, Ministerio de Salud; PhD. Fabio Sánchez Peña, investigador principal, CIMPA (moderador). Información: 2511-3419, correo electrónico: cimpa@ucr.ac.cr Página Web: http://cimpa.ucr.ac.cr/index.php/investigacion/ucrea/noticias-ucrea Organiza: Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA).

PRESENTACIÓN DEL LIBRO. ORGANIZAR EL PAÍS DE MANERA DIFERENTE: HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Autor: Lic. Walter Coto Molina. Miércoles 21 de noviembre, 2:00 p. m. en el Salón Multiusos, Biblioteca de la Sede del Atlántico. Información: 2511-9316, correo electrónico: maria.barboza@ucr.ac.cr Organiza: Biblioteca, Sede del Atlántico.

CONFERENCIA: MODERN FINANCIAL CRISIS. Miércoles 21 de noviembre, 3:00 p. m. en el auditorio de la Ciudad de la Investigación. A cargo del Ph.D. Carl Weinberg, reconocido economista estadounidense, fundador y director de High Frequency Economics. Impartida en idioma inglés con traducción simultánea. Costo: $60 (por participante). Información: 2511-4362, correo electrónico: pve.fce@ucr.ac.cr Página Web: https://www.fce.ucr.ac.cr/index.php/component/quix/10-evento-capec Organiza: Escuela de Economía.

CELEBRACIÓN: 40 ANIVERSARIO DE LA CARRERA DE ARCHIVÍSTICA. Homenaje póstumo a los profesores: Rosita Greñas Morales y Eduardo Fournier García. Miércoles 21 de noviembre, 5:00 p. m. en el Auditorio de Educación Continua (EduCon), Ciudad de la Investigación. Información: 2511-6453, correo electrónico: archivistica.eh@ucr.ac.cr Organiza: Sección de Archivística, Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Sociales con la colaboración del Proyecto ED-2794: Formación Archivística Continua.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: ESTADO, RAZÓN Y PARADIGMA: LA FORMACIÓN DEL ESPACIO POLÍTICO. Autor: Dr. Marco Vinicio Vargas Carranza. Miércoles 21 de noviembre, 6:00 p. m. en el Lobby, 6.° piso, Facultad de Ciencias Sociales, Cuidad de la Investigación. Participantes: M.Sc. Fernando Zeledón Torres, director, Escuela de Ciencias Políticas, UCR; M.Sc. Marybel Soto Ramírez, presidenta, Editorial de la Universidad Nacional (EUNA), UNA. Información: 2511-6401, correo electrónico: ciencias.politicas@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Ciencias Políticas con la colaboración de la Editorial de la Universidad Nacional.

MARCHA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONMEMORANDO EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Jueves 22 de noviembre, de 8:00 a 9:30 a. m., saliendo del Banco Popular en Liberia hasta el parque. Actividades Lúdico Creativas en el Parque de Liberia Guanacaste, de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. Información: 2511-5267, correo electrónico:sandra.navarro@ucr.ac.cr Organiza: Vicerrectoría de Acción Social-Unidad de Gestión-Unidad de Gestión Cultural con la colaboración de la Comisión Institucional por una vida sin violencia contra la mujer de Liberia, Sede de Guanacaste.

CHARLA: ARMONÍA CON LA NATURALEZA- INFORME ESTADO DE LA NACIÓN 2018. Jueves 22 de noviembre de 9:00 a 11:30 a. m. en la Sala 1 de Audiovisuales, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. A cargo del Sr. Leonardo Merino Trejos, Coordinador de Investigación, Programa Estado de La Nación . Dirigido a estudiantes y personal administrativo y docentes. Información: 2511-1223, correo electrónico: flora.rojas@ucr.ac.cr Organiza: Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU).

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA. ACCIONES Y REFLEXIONES PARA ROMPER EL SILENCIO EN LAS AULAS. Jueves 22 de noviembre, 10:00 a. m. en el auditorio INIE, Ciudad de la Investigación. Participa: Dra. María del Rocío Deliyore Vega, profesora e investigadora, Escuela de Orientación y Educación Especial e INIE. Información: 2511-1412, correo electrónico: inie@ucr.ac.cr (favor confirmar asistencia vía telefónica o correo electrónico). Organiza: Instituto de Investigación en Educación (INIE) en el marco del Proyecto de investigación: “Construcción de la comunicación alternativa y aumentativa en el Centro de Educación Especial de Heredia”, No. 724-B5-243.

CELEBRACIÓN 40 ANIVERSARIO DANZA UNIVERSITARIA. Jueves 22 de noviembre, 5:00 p. m. Presentación de extracto de Ad Libitum de Gloriana Retana, bailarines acompañados con música en vivo de Ivette Ortiz (soprano) y Manuel Matarrita (Pianista), 5:00 p. m en la Galería de la Escuela de Artes Plásticas. Presentación del libro: El sonido de los cuerpos al bailar: Danza Universitaria 1978-2018 de Alexander Jiménez. Posteriormente se presentará un extracto de la coreografía Limbo de Fernando Hurtado con el elenco de Danza Universitaria, 5:45 p. m., Teatro de la Facultad de Artes. Inauguración de la Exposición: Movimientos disruptivos de la fotógrafa Anel Kenjekeeva (ODI-UCR) y cierre de la actividad: 7:00 p. m., Galería de la Escuela de Artes Plásticas. Información: 25115579, correo electrónico: danzauproduccion@gmail.com Página Web: https://www.facebook.com/danzaUCR/ Organiza: Danza Universitaria.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: MIRADAS TRAMPOSAS. VISIONES ANTROPOLÓGICAS DE VIAJEROS POR CENTROAMÉRICA Y MÉXICO, SIGLOS XIX Y XX. Jueves 22 de noviembre, 7:00 p. m. en el Instituto México (calle 41, entre avs. 10 y 12, Los Yoses, San Pedro). Participantes: Autora: Dra. Patricia Alvarenga Venutolo, profesora, Escuela de Historia, UNA / Autor: Dr. Mauricio Menjívar Ochoa, profesor, Escuela de Estudios Generales,UCR; Dra. Ileana Rodríguez, Emérita, The Ohio University; Dr. Marcos Guevara Berger, profesor, Escuela de Antropología, UCR; Dra. Eugenia Ibarra Rojas, profesora pensionada, Escuela de Antropología (moderadora). Información: 2511-6342, correo electrónico: mauricio.menjivar@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales.

RECITAL DE HONOR DE ETAPA UNIVERSITARIA. Jueves 22 de noviembre, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participan: Estudiantes destacados de varios instrumentos. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CONFERENCIA: LA MAESTRA HILDA CHEN APUY. EL DON DE DAR A TRAVÉS DE LA DOCENCIA. Viernes 23 noviembre, 6:00 p. m. en el Auditorio Joaquín Gutiérrez, 4. ° piso, Facultad de Letras. A cargo del Ph. D. Manuel Araya Incera, profesor pensionado, Escuela Historia. Para reservar espacio unicamente en www.institutoconfucio.ucr.ac.cr Información: 2511-6870, correo electrónico: instituto.confucio@ucr.ac.cr Página Web: http://www.institutoconfucio.ucr.ac.cr Organiza: Instituto Confucio.

EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIONES DE VICKY RAMOS. Del 23 de noviembre al 20 de diciembre en el vestíbulo, 1er. piso de la Facultad de Letras. Inauguración: viernes 23 de noviembre, 11:00 a. m. Información: 2511-4422, correo electrónico: nelson.alpizar@ucr.ac.cr Página Web: https://accionsocial.ucr.ac.cr/exposiciones Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Extensión Cultural.

CICLO DE CONFERENCIAS: UCR CELEBRARÁ MES DE LA CIBERSEGURIDAD. Hasta el 27 de noviembre, 2:30 p. m. en el auditorio 301 Escuela de Medicina / Auditorio, Facultad de Ciencias Económicas. Información: 2511-1872 / 2511-1866, correo electrónico: disley.cordoba@ucr.ac.cr / melissa.gomezarce@ucr.ac.cr Página Web: https://ci.ucr.ac.cr/noticias/ucr-celebrara-mes-de-la-ciberseguridad Organiza: Centro de Informática.

MINISIMPOSIO INVESTIGACIÓN EN MICROBIOMAS Y BIOINFORMÁTICA. Fecha límite de inscripción: 10 de diciembre a las 11:59 p. m. por medio del enlace https://goo.gl/forms/zRmAkzkThZFRIZ2r2 Se dará prioridad a los interesados en asistir a la totalidad del evento. Fecha del Minisimposio: 17 de diciembre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en Educación Continua. Cupo: 100 personas. Información: 25112344, correo electrónico: catalina.murillocruz@ucr.ac.cr / https://docs.google.com/document/d/1T7k3SkdGodTWKBPu0SiiuSApwByEUxyhSd23NBWsn7M/edit?usp=sharing Organiza: Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular (CIBCM) con la colaboración de la RedBioAplicada, Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE), Vicerrectoría de Investigación (VI), CABANA.

APERTURA DE INSCRIPCIÓN. LICENCIATURAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN: ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL. Inscripción abierta hasta el viernes 14 de diciembre, de 1:00 a 7:50 p. m. (de lunes a viernes) en la Escuela de Administración Educativa. Dirigido a Bachilleres de universidades estatales. Requisitos : original y dos copias del título, una fotografía tamaño pasaporte, dos copias cédula de identidad, para estudiantes de UNA, TEC, UTN y UNED original y dos copias de certificación actualizada de notas aprobadas y no aprobadas (los de la UCR no deben presentar este requisito). Recibo por pago de cupo supernumerario obtenido en las cajas de la Oficina de Administración Financiera de la Universidad de Costa Rica. Información: 2511-8866 / 2511-4590 / 2511-5013, correo electrónico: admeduca@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Administración Educativa.

PROGRAMAS: TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN PARA EL I CICLO 2019. Técnico en Administración de Empresas / Técnico en Administración Financiera / Técnico en Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación / Técnico en Contabilidad / Técnico en Comercio Internacional (NUEVO) / Técnico en Gestión del Talento Humano / Técnico en Mercadeo y Ventas / Programa Técnico Especializado en Auditoría Financiera (nuevo contenido académico) / Programa Especializado en Servicios Financieros y Bancarios. Otros requisitos de matrícula (aplica para todos los técnicos) : dos fotografías tamaño pasaporte, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, original y copia del título de bachillerato en educación secundaria, pago de póliza estudiantil anual por un monto de ¢5.500 (se realiza directamente en las sucursales del INS), pago de ¢35.000 por matrícula que incluye los derechos de graduación; pago del primer módulo y completar boleta de inscripción en la oficina del PEC-EAN ubicada en el I piso de la Facultad de Ciencias Económicas, UCR, San Pedro de Montes de Oca. Matrícula hasta llenar cupo . Duración aproximada : 1 año. La apertura de estas actividades está sujeta a un cupo mínimo de participantes. Los cursos inician a partir del mes de febrero de 2019. Requisito: Bachilleres de Secundaria. Costo: ¢131.000 (cada módulo) / ¢142.000 TATICO (cada módulo). Información: 2511-9198 / 2511-9199 / 2511-9186, correo electrónico: coordinacionpec.ean@ucr.ac.cr Página Web: http://www.pec-ean-ucr.com Organiza: Programa de Educación Continua, Escuela de Administración de Negocios.

COLOQUIO DE FILOSOFÍA GRIEGA: ALTERIDAD EN EL MUNDO ANTIGUO. Fecha límite de recepción de propuestas: 7 de enero de 2019 (menos de 300 palabras) enviar por medio de correo electrónico. Duración : 7 y 8 de marzo de 2019 en la Sala Joaquín Gutiérrez, 4º piso, Facultad de Letras. Información: 2511-8380, correo electrónico: inif.fl@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF) con la colaboración de la Escuela de Filosofía, Programa de Posgrado en Filosofía.

COLOQUIO: LA FILOSOFÍA & SUS MÉTODOS: COLOQUIO SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS. Fecha límite de presentación de resúmenes: 14 de enero de 2019 (300 palabras máximo), enviar por medio de correo electrónico. Duración : 14 y 15 de marzo en el Auditorio Roberto Murillo, 2. º piso, Facultad de Letras. Información: 2511-8380, correo electrónico: inif.fl@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF) con la colaboración de la Escuela de Filosofía, Programa de Posgrado en Filosofía.