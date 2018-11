Extracción del submarino San Juan dependerá de la tecnología existente

Los familiares de los 44 tripulantes que navegaban en el submarino San Juan localizado un año después de su desaparición pedirán a la jueza que investiga lo sucedido, Marta Yáñez, que preserven el lugar de hallazgo, señaló este sábado en declaraciones exclusivas a Sputnik la abogada querellante Sonia Kreischer.

“Quiero pedir que preserven el lugar”, informó.

La letrada, que representa a las familias querellantes en la causa judicial, manifestó sus sospechas de que el Gobierno argentino y la Armada de ese país ya conocían la ubicación del San Juan y sólo ahora la dieron a conocer.

“Pasaron un montón de testigos por la causa, y nos mintieron en la cara diciendo que no sabían, que podía haber pasado esto”, sostuvo.

Desde la desaparición del submarino San Juan el 15 de noviembre de 2017, “hay fotos en la que demuestra que pasaron varias veces por ese lugar“.

“Barrieron la zona en varias ocasiones”, informó.

Hasta ahora no se dio a conocer la localización del buque, encontrado a 907 metros de profundidad en el Océano Atlántico a 500 kilómetros de la costa a la altura del Golfo de San Jorge, “porque no convenía, porque no estaba en condiciones el submarino”.

Pero ahora informaron públicamente de su ubicación “por la presión social, ya que tuvieron tiempo para tapar muchas cosas”, concluyó.

La abogada se encuentra en el puerto de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut (sur), que se convirtió en el centro de operaciones durante la búsqueda preliminar de la embarcación cuando desapareció hace un año.

Desde el municipio santacruceño de Caleta Olivia (sur), la jueza federal Marta Yáñez investiga desde entonces lo sucedido con el navío.