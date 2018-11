Foro Mundial de la Democracia: En Estrasburgo los poetas del mundo alertan a los europeos del retroceso democrático.

Entrevista con Juan Carlos Durant, portavoz de la asociación organizadora del Encuentro Mundial de Poesía.

El Consejo de Europa y la municipalidad de Estrasburgo organizan todos los años, desde 2012, el Foro Mundial de la Democracia para promover los valores y las buenas prácticas democráticas que se implementan en los diferentes lugares del planeta. La idea inicial de este foro era crear un espacio de diálogo a nivel mundial, « un lugar intermedio entre Davos y Porto Alegre », con responsables políticos y de las ONG. En el Foro que comienza este lunes 19 de noviembre, la asociación Les Mots-Arts presentará por primera vez en el recinto del Consejo de Europa la voz de los poetas del mundo que representaran a la sociedad civil mundial y a sus respectivos países.

P. Invitar a los poetas al foro mundial de la democracia es una iniciativa innovante. Cual es el objetivo ? Obedece a una coyuntura particular ?

R. La asociación Les Mots Arts, como muchos otros colectivos ciudadanos, se siente desamparada por la pusilanimidad de los europeos frente a la llegada de refugiados, víctimas de las recientes guerras del petróleo y de la represión tras la primavera árabe. Los gobiernos europeos tratan este drama como una catástrofe humanitaria exclusivamente, como si no tuvieran responsabilidad alguna. Esta ceguera es preocupante, es quizás un síntoma de la pérdida de fe de la población en los valores democráticos y por lo tanto del desinterés por el proyecto de integración europea. Colectivos de la sociedad civil, como el nuestro, no están dispuestos a aceptar que los discursos filo-fascistas sigan instalándose en los parlamentos nacionales e incluso en el Parlamento Europeo. Nuestra asociación considera que la poesía puede ser un remedio contra el desgaste y el agotamiento del discurso político. No sobra recordar que la poesía se pasea en las nubes ni se crea en las bibliotecas de eruditos. Los poetas padecen, como cualquier ciudadano de a pie, los efectos de la corrupción del discurso político. En el Consejo de Europa, los poetas invitados recitarán y tomarán la palabra para contar lo que pasa en sus respectivos países.

P. Qué relación ve usted entre la poesía y la democracia?

R. Para nuestro colectivo, la democracia y la poesía beben de la misma fuente, es decir de la libertad de expresión. Sabemos muy bien que tanto la poesía, como toda expresión artística, agoniza sin libertad de expresión. El arte creado por las civilizaciones milenarias donde no existía garantía de libertad de expresión no deja de sorprendernos por su gran fuerza. Pero recordemos que esos artistas sufrieron para crear las formas que hoy admiramos. El canon artístico impuesto desde el poder es la materia prima del arte es el punto de partida que él quiere superar, reinterpretar; por ello, el artista defiende su margen de maniobra incluso en los regímenes más represivos. En democracia, hay una garantía formal de libertad de expresión que el artista es el primero en defender. Es una problemática compleja que Octavio Paz analizó en profundidad pues evidentemente que no se trata de oponerse por oponerse a la tradición. El artista canta lo mejor que puede, a su manera, los aires de sus antepasados.

P. La democracia en Europa ya no garantiza como antes la libertad de expresión?

R. Burlarse de la verdad desde el poder, la banalización del “fake news”, son una auténtica amenaza a la deliberación pública que es fundamental en la práctica democrática. Está siendo amenazado el proyecto europeo que ha sido un faro para el resto del mundo. Es como si los ciudadanos no se dieran cuenta de la libertad de que gozan y de los padecimientos que costó obtenerla. Los británicos se ha dejado llevar por un par de charlatanes aunque parezca mentira. Los gobiernos de Hungría, Polonia e Italia se burlan olímpicamente del estado de derecho, aunque parezca mentira. El presidente de los Estados Unidos nos deja perplejos en cuanto a su desprecio por el “fair play”. Qué decir de Turquía, Israel, Filipinas y lo que se viene con Bolsonaro en Brasil. En países como Egipto, Rusia, Argelia las formas democráticas son decorativas. Los gobiernos de China y Arabia Saudí se frotan las manos.

P. El nacionalismo y el populismo han llevado en los dos últimos siglos a grandes guerras, la historia no sirve entonces de lección?

R. El historiador Yuval Harari nos recuerda con razón el comportamiento estúpido que los hombres han tenido en el pasado y las consecuencias para la sobrevivencia de la especie humana. El certero comentario del historiador israelí es sumamente pertinente, máxime que la estupidez es actualmente resultado de elecciones libres en países democráticos. Por ejemplo, si la tecno-finanza persiste en la desenfrenada acumulación de riqueza y poder, dentro de dos o tres generaciones, la mayoría de la población mundial va ser considerada como gente inútil. No se sabrá qué hacer con ella.

P. Y la poesía en todo esto?

R. Vivimos una situación que indigna nuestro fuero interno, tal como lo decía Stéphane Hessel, gran amante de la poesía, al preguntarse hacia dónde vamos. Ésta es en todo caso la intención del proyecto « Poesía, qué nos dices? Durante tres días en el recinto del Consejo de Europa y durante una semana en los diferentes lugares de la ciudad, los poetas declamarán y cuestionarán la realidad democrática de sus países confrontándola a la de los países europeos. Los poetas se alojarán en las casas de estrasburgueses que quieren mostrar con este gesto la aplicación concreta de la hospitalidad, uno de los pilares en los se funda nuestra civilización.

(*) Enrique Uribe Carreño es profesor en la Universidad de Estrasburgo

https:// rencontremondialedelapoesie201 8.wordpress.com/