Programa Estado de la Nación y universidades públicas 

Columna Poliédrica

Recientemente se ha publicado un nuevo informe del programa Estado de la Nación. Como suele suceder, los noticiarios han tenido mucho material para informar y han invitado a sus ediciones a las diferentes personas involucradas en las investigaciones que forman parte del citado informe. Los programas de opinión y su directores, como no podía ser de otra manera, han hecho lo propio; se trata de un trabajo serio y continuado que, sin lugar a dudas, merece toda la cobertura y divulgación del mundo.

No obstante, lo que no dicen los entrevistadores y los propios entrevistados, es que se trata de un programa financiado con los fondos que se le otorgan a las universidades públicas. Sí, señores y señores, sale de esos fondos que esos mismos medios de comunicación, los empresarios y un montón de personas que les siguen el juego, están prestos a decir que se invierten mal y que son un desperdicio.

El programa Estado de la Nación tiene en su continuidad una de sus principales fortalezas. Se trata de un esfuerzo que los diferentes Rectores que han pasado por las diferentes universidades públicas han apoyado, su desarrollo refleja lo que debería ser las políticas de Estado, esas de largo plazo, esas que nos permitiría como sociedad, mejores condiciones de vida para la mayoría de los costarricenses.

Lo paradójico es que un esfuerzo como este y la información que aporta para la toma de decisiones, casi siempre, es visto de lado por quienes han estado en el gobierno de la República. Para decirlo de manera llana, los políticos de turno y los mandos medios que están por debajo de ellos, en no pocas ocasiones, ni siquiera se toman el tiempo para leer el informe, aunque sea la parte que puede ser más afín con base en la materia en que se desempeñan.

Por eso cuando los diputados de turno atacan a la educación superior pública, cobra el mayor de los sentidos que haya en la Constitución Política de la República artículos que sirvan de contención a tanta demagogia. Y es que se vocifera con alegatos que se sustentan en puras ocurrencias y se dirige la crítica en relación con que la mayoría de los fondos se utilizan para pagar el salario de las personas que trabajan en las universidades.

Lo peor es que los medios de comunicación están prestos para hacer de caja de resonancia y para emitir sus propios prejuicios en relación con este tipo de planteamientos. Y me adelanto al argumento maniqueo de siempre en relación a que, entonces, las universidades públicas no toleran la crítica; al contrario, la idea misma de universidad contempla la necesidad de la crítica, pero aquella sustentada en argumentos bien hechos y no en pura retórica que pretende hacer mucho ruido y no aportar absolutamente nada.

¿Por qué la mayoría del dinero del presupuesto dedicado a la actividad educativa se invierte en pagar a las personas que trabajan en ese sector? Estamos hablando aquí de la primaria, secundaria y la universidad pública, en efecto, de las personas que tienen a su cargo el proceso de enseñanza de los niños, jóvenes y futuros profesionales del país; la actividad de la enseñanza, aquí y todas partes del mundo, la hacen personas de carne y hueso a las que se les debe pagar un ingreso para que puedan vivir dignamente.

Ahora bien, la investigación también la hacen seres humanos, desde la más sencilla hasta la más compleja. Por eso, cuando los medios de comunicación se prestan para atacar a las universidades públicas de este país, no se entiende por qué lo hacen; ellos mismos se aprovechan constantemente del conocimiento de los investigadores que suelen entrevistar y de la capacidad instalada que a costado tanto desarrollar en los distintos campus universitarios. Es como atacar al amigo que constantemente me apoya con la materia prima para realizar el trabajo que me corresponde, pero ya sabemos que los intereses no tienen amigos.

Los miembros del Programa Estado de la Nación deberían dejar claro, cada vez que pueden y son entrevistados, que tan excelente trabajo es posible por el presupuesto que el Estado asigna a las universidades públicas. Lo anterior, porque hay personas interesadas en invisibilizar los múltiples aportes que desde las universidades se hacen para el país; en efecto, hay empresas y personas que se aprovechan de todo esto y no brindan, al menos, el reconocimiento mínimo de señalar la fuente de donde extraen la información que presentan al público.

¡Felicitaciones al Programa Estado de la Nación y también a las universidades públicas!

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com