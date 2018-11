Trump desconocía críticas de fiscal general interino a pesquisa de trama rusa

Washington, 18 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que desconocía las críticas que el recién nombrado fiscal general interino, Matt Whitaker, hizo en el pasado a las pesquisas de la trama rusa, que investigan la posible injerencia de ese país en las elecciones presidenciales de 2016.

“No lo sabía, no sabía que él (Whitaker) tenía opiniones sobre (Robert) Mueller”, el fiscal especial que desarrolla las indagaciones de la trama rusa, dijo Trump.

Aun así, el mandatario consideró que esas críticas no afectarán la investigación y defendió la postura de Whitaker. “¿Qué haces cuando una persona está en lo cierto?”, se preguntó Trump.

“No hay ninguna conspiración, él (Whitaker) está en lo cierto”, agregó el presidente, quien señaló que no intervendrá si Whitaker decide limitar la investigación de Mueller.

“Va a estar a la altura, creo que es una persona muy consciente políticamente, es una persona muy inteligente”, dijo el presidente, quien agregó que él no se implicará en la decisión que adopte Whitaker.

“No me voy a involucrar”, zanjó Trump, en respuesta a una pregunta sobre si él desautorizará al fiscal general interino si decide restringir la investigación de Mueller.

Trump reiteró que en ningún momento ha habido obstrucción a la Justicia y que pronto mandará sus respuestas por escrito a las cuestiones que le ha hecho Mueller.

“Dimos respuestas muy muy completas a muchas preguntas que no se me deberían haber preguntado, y creo que resolverán, espero que resuelvan el problema, y si no me dirán y tomaremos una decisión al respecto, pero probablemente este es el final”, consideró.

El siete de noviembre el fiscal general, Jeff Sessions, anunció su renuncia, a petición de Trump, quien le recriminaba desde hace meses que se hubiera inhibido del caso de la trama rusa por haber mantenido contactos él mismo con los rusos.

La salida de Sessions levantó sospechas entre los demócratas que temen que la Casa Blanca esté intentando encontrar una vía para poner fin a las pesquisas con el nombramiento de Whitaker de forma interina.

La interinidad permite que Whitaker ejerza sin someterse a la aprobación del Senado, por lo que podría aprovechar para tomar medidas que entorpezcan la investigación de Mueller sobre los posibles lazos entre el equipo de Trump y Rusia durante la campaña para las presidenciales de 2016.EFE