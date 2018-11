Xi Jinping llama a convertir el mar del Sur de China en un espacio de paz y cooperación

Pekín, 19 nov (Sputnik).- El presidente de China, Xi Jinping, se pronunció por intensificar el diálogo y la cooperación con Filipinas para zanjar las disputas marítimas.

“Necesitamos manejar adecuadamente las diferencias a través de consultas amistosas, potenciar el diálogo y la cooperación en asuntos marítimos, y hacer que el mar del Sur de China sea un mar de paz, amistad y cooperación que realmente beneficie a nuestros dos pueblos”, señaló Xi en un artículo enviado al diario Philippine Star.

Xi, quien iniciará el martes una visita de dos días a Manila, afirmó que “China seguirá profundizando la cooperación con Filipinas en materia de defensa, control de drogas, lucha antiterrorista y la aplicación de la ley para fomentar un ambiente sano para el desarrollo de nuestros dos países y la estabilidad de nuestra región”.

Varias áreas del mar del Sur de China, al que corresponde una tercera parte del tráfico mundial de mercancías y cuya plataforma es rica en recursos naturales, son disputadas por Brunéi, China, Filipinas, Malasia y Vietnam.

Pekín reclama el derecho a construir instalaciones militares en el archipiélago Spratly (Nansha, en chino), un centenar de islotes y arrecifes esparcidos en un área de más de 400.000 kilómetros cuadrados en este mar.

El archipiélago es objeto de litigio entre China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam que han ocupado algunas islas y reclaman partes o la totalidad de este territorio. También Brunéi ha marcado su presencia en algunos arrecifes del archipiélago, sin reclamarlos formalmente.

La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de “la línea de nueve puntos” en el mar del Sur de China.

Además dispuso que Spratly no son islas y no conforman una zona económica exclusiva, pero China respondió que no reconoce y no acepta ese dictamen de La Haya. (Sputnik)