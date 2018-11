Los perros poseen habilidades metacognitivas

Berlín, 20 Nov. (EUROPA PRESS).- Los perros muestran signos de ser conscientes cuándo no tienen información para resolver un problema y buscan activamente más información, al igual que los primates, para lograrlo.

La presencia de esta capacidad ‘metacognitiva’ en los perros es la conclusión de un estudio del laboratorio DogStudies en el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana.

Para demostrarlo, los investigadores crearon una prueba en la que los perros tenían que encontrar una recompensa, un juguete o comida, detrás de una de dos vallas. Descubrieron que los perros buscaban información adicional con mayor frecuencia cuando no habían visto dónde estaba escondida la recompensa.

En el campo de la psicología comparativa, los investigadores estudian animales para aprender sobre la evolución de varios rasgos y lo que esto puede decirnos sobre nosotros mismos. En el laboratorio DogStudies en el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, la líder del proyecto Juliane Bräuer estudia a los perros para hacer estas comparaciones.

En un estudio reciente publicado en la revista Learning & Behavior, Bräuer y su colega Julia Belger, exploraron si los perros tienen habilidades metacognitivas, a veces descritas como la capacidad de “saber lo que uno sabe” y, en particular, si saben qué información han aprendido y si necesitan más información.

Para probar esto, los investigadores diseñaron un aparato que involucraba dos cercas en forma de V. Un investigador colocaría una recompensa, ya sea comida o un juguete, detrás de una de las dos vallas, mientras que otro investigador sostuvo al perro. En algunos casos, el perro podía ver dónde se colocaba la recompensa, mientras que en otros el perro no podía ver. Luego, los investigadores analizaron con qué frecuencia los perros miraban a través de un hueco en la cerca antes de elegir una opción.

La pregunta era si, como los chimpancés y los humanos, el perro “revisaría” a través de la brecha cuando no había visto dónde se colocaba la recompensa. Esto indicaría que el perro era consciente de que no sabía dónde estaba la recompensa, una habilidad metacognitiva, y que intentaría obtener más información antes de elegir una cerca.

Algunos investigadores sostienen que algunos animales, como los perros, solo pueden buscar información adicional cuando realizan búsquedas como un comportamiento rutinario e instintivo, y no como resultado de un proceso metacognitivo.

Para controlar esto, Bräuer y Belger evaluaron si los perros muestran el llamado “efecto pasaporte”, originalmente descrito por el investigador Joseph Call. Cuando los humanos buscan algo muy importante, por ejemplo, un pasaporte, realizarán una búsqueda más activa y lo comprobarán con más frecuencia que si buscan algo menos importante o genérico. Los grandes simios muestran este mismo comportamiento: buscarán más un alimento de alto valor.

Por lo tanto, Bräuer y Belger variaron si los perros buscaban alimentos de alto o bajo valor, para probar si los perros también tenían la flexibilidad de búsqueda mostrada en el efecto de pasaporte. En otra variante, probaron si era una diferencia para el perro cuando tenían que buscar un juguete o comida.

Los investigadores encontraron que los perros verificaron significativamente más a menudo la recompensa cuando no habían visto dónde se colocó. “Estos resultados muestran que los perros tienden a buscar activamente información adicional cuando no han visto dónde se oculta una recompensa”, explica Belger. “El hecho de que los perros verificaron más cuando no tenían conocimiento de la ubicación de la recompensa podría sugerir que los perros muestran habilidades metacognitivas, ya que cumplen con uno de los supuestos de saber sobre el conocimiento”.