Calculitos y calculazos

Los maestros, los grandes culpables del delito de huelga, reflexionan, se preguntan y nos preguntan.

La miopía, la debilidad, la complacencia con los intereses de los poderosos, la complicidad entre gobernantes y magnates, han impedido en Costa Rica la vigencia de un sistema tributario justo desde los tiempos de don Alfredo González Flores (hace 100 años), y han perpetuado la situación de una Hacienda que arrastra penosamente la crisis fiscal de una administración a otra, hasta alcanzar un punto de extrema gravedad.

Así las cosas, el actual Gobierno enarbola un proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que, sin rozar la infección purulenta, prescribe una serie de medidas muy discutibles; pero advierte gravemente: ayy del que se oponga a estas medidas!; quien lo haga está atentando contra el bienestar de los costarricenses.

Las cosas no son así. La Historia del último medio siglo nos haría llegar a otras conclusiones.

¿POR QUÉ no nos dicen cuánto ha costado al País no contar con un impuesto sobre la renta moderno y eficiente desde hace, por ejemplo treinta años?

¿Por qué no se han puesto a calcular cuánto le costó al País la decisión de desmantelar un sistema ferrocarrilero que sólo necesitaba ser modernizado y ampliado?

¿Por qué no se han puesto a calcular cuánto le cuesta al pueblo costarricense la política sostenida por varios gobiernos consecutivos, de hacer que la CCSS contrate con hospitales privados, a precios elevados, servicios que podía haber brindado desde sus propios hospitales? ¿Por qué no nos explican la repentina cuanto masiva expansión de la Clínica Bíblica y la Clínica Católica, por ejemplo? ¿Por qué no calculan el sacrificio, en vidas humanas y recursos materiales, que le cuesta a los costarricenses el desmantelamiento de la CCSS?

¿Por qué no calculan cuánto le cuesta a Costa Rica, en términos de soberanía, de dignidad y de millones de dólares, la cláusula (disimulada en los pliegues del TLC) que permitió a los inversionistas demandar al Estado ante el CIADI y otros paneles arbitrales internacionales?

Todas estas calamidades las han perpetrado presidentes, diputados, ministros y una secuela de burócratas a su servicio, a lo largo de muchos años. ¿Por qué nadie calcula ni publica lo que el País ha pagado a todos esos perniciosos bípedos en sueldos, dietas, pensiones y gastos de representación durante todo aquel tiempo, y hasta la fecha?

(*) Walter Antillón Montealegre es Abogado y Catedrático Emérito de la Universidad de Costa Rica.