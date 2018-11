Esta semana en la Universidad de Costa Rica. Del 24 de noviembre al 1 de diciembre 2018

CONFERENCIA: RESPUESTA DEL VIH EN COSTA RICA: DATOS EPIDEMIOLÓGICOS RECIENTES, POBLACIONES CLAVE Y PREVALENCIA. Lunes 26 de noviembre, 5:00 p. m. en el auditorio 001 de la Facultad de Microbiología. Dirigido a docentes y estudiantes universitarios y público interesado. Información: 2511-7888, correo electrónico: mauricio.redondosolano@ucr.ac.cr / jose.gutierrez@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Microbiología e Instituto Clodomiro Picado.

FERIA NAVIDEÑA EN LIBRERÍA UCR. Del 26 de noviembre al 7 de diciembre en la Librería UCR (costado sur Edificio Saprissa). Descuentos del 20% en libros sello Editorial UCR. Información: 2511-5310, Página Web: https://libreriaucr.fundacionucr.ac.cr Organiza: Sistema Editorial y de Difusión de la Investigación (SIEDIN).

FORO: VIOLENCIA SIMBÓLICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: APORTES DESDE LA INVESTIGACIÓN. Fecha límite de confirmación de asistencia: 27 de noviembre por medio de correo electrónico: esteban.hidalgopena@ucr.ac.cr Fecha del Simposio: Jueves 29 de noviembre, de 9:00 a. m. a 12:00 m. en la Sala Multimedia, Facultad de Ciencias Sociales. * Válido por Horas Conferencia.

* Cupos sujetos a disponibilidad de espacio. Información: 2511-6414, correo electrónico: cicom@ucr.ac.cr Organiza:Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) con la colaboración de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Programa de Posgrado en Comunicación.

FORO: CONTRIBUCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN COSTA RICA. Martes 27 de noviembre, de 8:30 a. m. a 12:00 m. en el auditorio de la Plaza de la Autonomía. Favor confirmar asistencia: jromero@dhr.go.cr / jrojaso@utn.ac.cr / guidobarrientos@estadonacion.or.cr Información: 2511-3139, correo electrónico: pridena@ucr.ac.cr Organiza: Programa Interdisciplinario de Estudios e Investigación en Derechos de Niñez y Adolescencia (PRIDENA) con la colaboración de la Red de Educación en Derechos Humanos.

CONCIERTO: RECITAL DEL TALLER DE ÓPERA DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES. Martes 27 noviembre, 12:00 m. en el auditorio Abelardo Bonilla de la Escuela de Estudios Generales. Participantes: Directora: Dra. Ivette Ortiz Davenport / Pianista: Licda. Catalina Ramírez. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CICLO DE CONFERENCIAS: UCR CELEBRARÁ MES DE LA CIBERSEGURIDAD. Hasta el 27 de noviembre, 2:30 p. m. en el auditorio 301 Escuela de Medicina / Auditorio, Facultad de Ciencias Económicas.Información: 2511-1872 / 2511-1866, correo electrónico: disley.cordoba@ucr.ac.cr / melissa.gomezarce@ucr.ac.cr Página Web: https://ci.ucr.ac.cr/noticias/ucr-celebrara-mes-de-la-ciberseguridad

Organiza: Centro de Informática.

FORO: ¿UN GALLITO?… TAMALES… ¿HÉROES DE LA CULTURA O VILLANOS DE LA NUTRICIÓN?. Martes 27 de noviembre, 3:30 p. m. en el auditorio de la Escuela de Nutrición. Participantes: MSc. Patricia Sedó Masis, profesora e investigadora, Escuela de Nutrición; MSc. Romano González Arce, profesora e investigador, Escuela de Nutrición. Confirmar su asistencia a más tardar jueves 21 de noviembre. Información: 2511-2162, correo electrónico: milena.cerdas@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina.

CONFERENCIA: PREDICCIÓN DEL CONTENIDO ENERGÉTICO DE FORRAJES EN BASE A LA PRODUCCIÓN DE GAS. Martes 27 de noviembre, de 4:00 a 5:00 p. m. en el auditorio UCAGRO, Facultad de Ciencias Agroalimentarias. A cargo del Lic. Walter Arce Ramírez, tesiario, Escuela de Zootecnia. Dirigido a estudiantes, técnicos y productores pecuarios. Confirmar asistencia vía telefónica o correo electrónico. Información: 2511-8810 / 2511-3573, correo electrónico: luis.villalobosvillalobos@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Zootecnia con la colaboración del Programa de Educación y Transferencia Tecnológica de la Escuela de Zootecnia.

CHARLA: BIOREFINERÍAS. UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO PARA EL APROVECHAMIENTO DE PLANTAS NATIVAS DEL ESTADO DE YUCATÁN EN LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ENERGÍA. Martes 27 de noviembre, 4:00 p. m. en el Miniauditorio 1 de la Facultad de Ingeniería. A cargo del Dr. Gonzalo Canché Escamilla, director, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY). Información: 2511-6640 / 2511-5181, correo electrónico: barbara.mirandamorales@ucr.ac.cr Página Web: http://eiq.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Ingeniería Química.

MESA REDONDA: RETOS DE LA DEMOCRACIA DEL BICENTENARIO. Martes 27 de noviembre, 6:30 p. m. en el Aula 206, Facultad de Ciencias Sociales (FCS). Dirigido a docentes, investigadores, estudiantes y público en general. Información: 2511-6417 / 2511-6401, correo electrónico: ciencias.politicas@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Ciencias Políticas en el marco del cierre del 50 aniversario de la Escuela de Ciencias Políticas.

ADMISIONES: EXAMEN DE ADMISIÓN. LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA. Miércoles 28 de noviembre, 8:00 a. m. en la Sede del Pacífico. Dirigido a Bachilleres en la Enseñanza del Inglés, Inglés como Lengua Extranjera e Inglés Puro, de Universidades. Información: 2511-7438, correo electrónico: lic.ens.ingles@gmail.com Organiza: Coordinación de la Licenciatura como Lengua Extranjera, Sede del Pacífico.

XII FERIA NAVIDEÑA DEL PIAM. Miércoles 28 de noviembre, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. en el Pretil Universitario. Información: 2511-1500. Organiza: Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM), Vicerrectoría de Acción Social.

PREMIACIÓN DEL PREMIO MARÍA EUGENIA DENGO. 28 de noviembre, de 10:00 a.m. a 12:00 m., auditorio del edificio de Educación Continua. Información: 2511-5272 2511-4423. Organiza: Vicerrectoría de Acción Social.

CONVERSATORIO: TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN PARA CAMBIAR EL MUNDO. Miércoles 28 de noviembre, 10:00 a. m. en el auditorio de la Plaza de la Autonomía, Ciudad de la Investigación. Participantes: Ing. Alejandra Sánchez Calvo, organizadora, Olimpiada Mundial de Robótica en CR; Ing. Kemly Camacho Jiménez, coordinadora general, Sulá Batsú; Ing. Carolina Vásquez Soto, Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (período 2017-2018); Ing. Gabriela Marín Raventós, directora, Posgrado en Computación e Informática (moderadora). Información: 2511-1866, correo electrónico: melissa.gomezarce@ucr.ac.cr Página Web: https://ci.ucr.ac.cr/noticias/ci-celebra-sus-45-anos-con-conversatorio-tecnologia-en-la-educacion-pa Organiza:Centro de Informática en el marco del 45 Aniversario del Centro de Informática.



SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIONES ACTUALES EN TEMAS DE FÍSICA NUCLEAR. Miércoles 28 de noviembre, 1:00 p. m. en el auditorio de Física Matemática. Participante: Dr. Mario Alberto Cubero Campos, investigador, CICANUM. Información: 2511-3419. Organiza:Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA).

CHARLA: EDUCACIÓN INTERNACIONAL: DE CONVERSACIÓN A COLABORACIÓN. Miércoles 28 de noviembre, 2:00 p. m. en el miniauditorio del Instituto de Investigación de Educación (INIE). A cargo del Dr. Adria L. Baker,Associate Vice Provost para educación internacional de Rice University en Houston, Texas, USA. Cupo: 50 personas. Dirigido a estudiantes, docentes y Administrativos. Información: 2511-6600, correo electrónico: oscar.herrerasancho@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Física y Matemática, Facultad de Ciencias con la colaboración del CICANUM, CICIMA, Escuela de Física.

CONFERENCIA: CÁTEDRA LUCEM ASPICIO, CONFERENCIA: BUSCANDO LA LUZ EN LA INTERDISCIPLINARIEDAD. Miércoles 28 de noviembre, 4:00 p. m. en la Sala NIDES, Facultad de Medicina. Favor confirmar asistencia por medio de correo electrónico. Información: 2511-3885, correo electrónico: facultad.ciencias@ucr.ac.cr Organiza: Consejo de Decanos y Decanas.

CHARLA: CONOZCA EL VR DE LA UCR: CONOZCA EL VÍNCULO REMUNERADO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Jueves 29 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:35 p. m. en el auditorio Plaza de la Autonomía, Ciudad de la Investigación. Se presentan 14 proyectos de acción social e investigación de la UCR que contribuyen con su conocimiento al desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Información: 2511-1763, correo electrónico: astrid.valverde@fundacionucr.ac.cr Página Web: https://cvr.fundacionucr.ac.cr/ Link de registro: http://bit.ly/conozcaelvrdelaucr Organiza: FundaciónUCR.

CONFERENCIA: TRANSPORTE SOSTENIBLE EN COSTA RICA. Jueves 29 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 m. en el Miniauditorio 1, Facultad de Ingeniería, Ciudad de la Investigación. Participantes: Dra Jessica Roccard, coordinadora adjunta RIDER, Facultad de Ingeniería; Lic. Adriana Araya Díaz, colaboradora RIDER, Facultad de Ingeniería Información: 2511-6639, correo electrónico: jessica.roccard@ucr.ac.cr Página Web: http://www.rider.fing.ucr.ac.cr/ Organiza:Red de Investigación y Desarrollo en Eficiencia Energética y Energía Renovable (RIDER) con la colaboración de la Observatorio del Desarrollo (OdD), Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS), EIE, Facultad de Ingeniería.

CONCIERTO: HIERRO: CONCIERTO DEL ENSAMBLE CONTEMPORÁNEO UNIVERSITARIO (ECU). Eddie Mora, director titular. Jueves 29 de noviembre, 12:00 m., Vestíbulo de la Escuela de Artes Musicales. Sábado 1 de diciembre, 6:00 p. m., Salón de Sesiones, Municipalidad de Cartago. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CONVERSATORIO: EL POWER LOCAL: 4 FORMAS PARA VINCULARNOS CON LA TV REGIONAL. Jueves 29 de noviembre, de 4:00 a 6:00 p. m. en el aula 104, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Información: 2511-6852 / 2511-6858, correo electrónico: proledi@ucr.ac.cr Organiza: Programa de la libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública (PROLEDI) y Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.

DEBATE: LA PRESA ATACA: CUANDO LAS MUJERES RESPONDEN A LA VIOLENCIA SEXUAL. Jueves 29 de noviembre, de 6:00 a 7:30 p. m. en la Sala 1, Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Participantes: M.Sc. Tiffany Hall Campbell, profesional en Trabajo Social Clínico y Sexología Educativa y Clínica; Yuleysi Segura Irola, estudiante, Escuela de Antropología y activista feminista; Bach. Natalia Astúa Castillo, periodista y activista feminista independiente; M.Sc. Teresita Ramellini Centella, directora, Escuela de Psicología. Información: 2511-1953, correo electrónico: maria.gamboabarboza@ucr.ac.cr Página Web: http://ciem.ucr.ac.cr/La-presa-ataca-cuando-las-mujeres Organiza: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) con la colaboración del Proyecto ED-521. Debates sobre Feminismos.

CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO FERNANDO SOTO HARRISON 2017. Viernes 30 de noviembre, 2:00 p. m. en el auditorio de Cisco, 1er. piso, CICAP. Información: 2511-1277. Organiza: Rectoría.

CONCIERTO: VIII CONCIERTO DE TEMPORADA CON LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Viernes 30 de noviembre, 7:00 p. m. en el Aula Magna, Plaza de la Autonomía, Ciudad de la Investigación. Director : Alejandro Gutiérrez; Solista: Javier Valerio (saxofonista). Costo: ¢2.500 (estudiantes con carnet y adultos mayores), ¢3.500 (público en general), entradas a la venta a partir del 21 de noviembre en: boleteriaucr.com Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CONCIERTO: HIERRO: CONCIERTO DEL ENSAMBLE CONTEMPORÁNEO UNIVERSITARIO (ECU). Sábado 1 de diciembre, 6:00 p. m. en el Salón de Sesiones, Municipalidad de Cartago. Eddie Mora, director. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

MINISIMPOSIO INVESTIGACIÓN EN MICROBIOMAS Y BIOINFORMÁTICA. Fecha límite de inscripción: 10 de diciembre a las 11:59 p. m. por medio del enlace https://goo.gl/forms/zRmAkzkThZFRIZ2r2 Se dará prioridad a los interesados en asistir a la totalidad del evento. Fecha del Minisimposio: 17 de diciembre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en Educación Continua. Cupo: 100 personas. Información: 25112344, correo electrónico: catalina.murillocruz@ucr.ac.cr / https://docs.google.com/document/d/1T7k3SkdGodTWKBPu0SiiuSApwByEUxyhSd23NBWsn7M/edit?usp=sharing Organiza: Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular (CIBCM) con la colaboración de la RedBioAplicada, Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE), Vicerrectoría de Investigación (VI), CABANA.

APERTURA DE INSCRIPCIÓN. LICENCIATURAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN: ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL. Inscripción abierta hasta el viernes 14 de diciembre, de 1:00 a 7:50 p. m. (de lunes a viernes) en la Escuela de Administración Educativa. Dirigido a Bachilleres de universidades estatales. Requisitos : original y dos copias del título, una fotografía tamaño pasaporte, dos copias cédula de identidad, para estudiantes de UNA, TEC, UTN y UNED original y dos copias de certificación actualizada de notas aprobadas y no aprobadas (los de la UCR no deben presentar este requisito). Recibo por pago de cupo supernumerario obtenido en las cajas de la Oficina de Administración Financiera de la Universidad de Costa Rica. Información: 2511-8866 / 2511-4590 / 2511-5013, correo electrónico: admeduca@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Administración Educativa.

EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIONES de Vicky Ramos. Hasta el 20 de diciembre en el vestíbulo, 1er. piso de la Facultad de Letras. Inauguración: viernes 23 de noviembre, 11:00 a. m. Información: 2511-4422, correo electrónico: nelson.alpizar@ucr.ac.cr Página Web: https://accionsocial.ucr.ac.cr/exposiciones Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Extensión Cultural.

PROGRAMAS: TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN PARA EL I CICLO 2019. Técnico en Administración de Empresas / Técnico en Administración Financiera / Técnico en Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación / Técnico en Contabilidad / Técnico en Comercio Internacional (NUEVO) / Técnico en Gestión del Talento Humano / Técnico en Mercadeo y Ventas / Programa Técnico Especializado en Auditoría Financiera (nuevo contenido académico) / Programa Especializado en Servicios Financieros y Bancarios. Otros requisitos de matrícula (aplica para todos los técnicos) : dos fotografías tamaño pasaporte, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, original y copia del título de bachillerato en educación secundaria, pago de póliza estudiantil anual por un monto de ¢5.500 (se realiza directamente en las sucursales del INS), pago de ¢35.000 por matrícula que incluye los derechos de graduación; pago del primer módulo y completar boleta de inscripción en la oficina del PEC-EAN ubicada en el I piso de la Facultad de Ciencias Económicas, UCR, San Pedro de Montes de Oca. Matrícula hasta llenar cupo . Duración aproximada : 1 año. La apertura de estas actividades está sujeta a un cupo mínimo de participantes. Los cursos inician a partir del mes de febrero de 2019. Requisito: Bachilleres de Secundaria. Costo: ¢131.000 (cada módulo) / ¢142.000 TATICO (cada módulo). Información: 2511-9198 / 2511-9199 / 2511-9186, correo electrónico: coordinacionpec.ean@ucr.ac.cr Página Web: http://www.pec-ean-ucr.com Organiza: Programa de Educación Continua, Escuela de Administración de Negocios.

COLOQUIO DE FILOSOFÍA GRIEGA: ALTERIDAD EN EL MUNDO ANTIGUO. Fecha límite de recepción de propuestas: 7 de enero de 2019 (menos de 300 palabras) enviar por medio de correo electrónico. Duración : 7 y 8 de marzo de 2019 en la Sala Joaquín Gutiérrez, 4º piso, Facultad de Letras. Información: 2511-8380, correo electrónico: inif.fl@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF) con la colaboración de la Escuela de Filosofía, Programa de Posgrado en Filosofía.

COLOQUIO: LA FILOSOFÍA & SUS MÉTODOS: COLOQUIO SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS. Fecha límite de presentación de resúmenes: 14 de enero de 2019 (300 palabras máximo), enviar por medio de correo electrónico. Duración : 14 y 15 de marzo en el Auditorio Roberto Murillo, 2. º piso, Facultad de Letras. Información: 2511-8380, correo electrónico: inif.fl@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF) con la colaboración de la Escuela de Filosofía, Programa de Posgrado en Filosofía.

COLOQUIO INTERNACIONAL DE HUMANIDADES, DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL. Fecha límite para inscripción de ponencias: 31 de enero de 2019, por medio de la página web. Fecha límite de inscripción de participantes sin ponencia: 25/02/19 por medio de página web. Forma de presentación de ponencias (título, autor, palabras claves, resumen, filiación institucional, correo electrónico). Duración : del 25 al 27 de febrero de 2019, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Dirigido a profesionales en ciencias sociales, filosofía, medicina, biología, humanidades, activistas. Costo: $50 (asistentes sin ponencia), $35 ( asistentes con ponencia), estudiantes $20. Información: 2511-6342, correo electrónico: coloquiodiversidadsexual.eg@ucr.ac.cr Página Web: http://coloquiodiversidadsexual.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales con la colaboración de la Escuela de Filosofía, Sede de Occidente, Pridena,TEC, UTN, Colypro, ACOFI.

RECEPCIÓN DE PONENCIAS. VII CONGRESO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS CULTURALES. Abierta hasta el 1 de febrero de 2019, por medio de la página: https://bit.ly/2PHnkRJ Información: 2511-8933. Organiza:Sede Regional de Guanacaste, Instituto de Investigaciones en Arte (IIArte), Centro de Investigación sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales (CIDICER), Escuela de Filología, Lingüística y Literatura (EFLL) con la colaboración Programa de Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura (PDESC), CIICLA, Municipalidad de Liberia.