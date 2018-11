Diputados y magistrados muestran sus carencias

Columna Poliédrica

Cualquiera que conozca un poco de cómo funciona la democracia en nuestros días sabrá que el control de constitucionalidad se ha convertido en un legislador. En nuestro caso, con el paso de los años, el problema se ha vuelto más agudo y la disfuncionalidad ha generado contradicciones fuertes entre ambas instancias; sin lugar a dudas, el problema es producto de Diputados y Magistrados con una gran carencia de cultura política y jurídica, entre otras cosas.

La legitimidad del parlamento ha venido a menos debido a que allí llega cualquier hijo de vecino. Con contadas excepciones, el señorío de los diputados y diputadas electos deja mucho que desear de un buen tiempo para acá; no se encuentra personas que hablen correctamente y que puedan explicar las cosas sin acudir a la chabacanería y un lenguaje burdo, para peores, los puestos de “asesores” que deberían servir para ayudarlos, normalmente, se utilizan para familiares o personas que participaron en la campaña política. La cosa es un desastre.

Algo parecido sucede en la jurisdicción constitucional. Los Magistrados constitucionales que han sido electos muestran una falta de cultura jurídica y suelen responder a intereses propios o de ciertos grupos de la sociedad costarricense, no se observa un Magistrado que demuestre por escrito (sentencias o escritos académicos) o verbalmente, un manejo de alto nivel de la teoría y práctica de la función contralora de constitucionalidad; a lo anterior hay que sumar la delegación que hacen de los asuntos en los letrados, los cuales terminan haciendo el trabajo de los Magistrados y, en no pocos casos, ejercerciendo el cargo con base en otros criterios que no son los de idoneidad.

En consecuencia, dos de las funciones más relevantes del Estado y que son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia, están en manos de una serie de personas no aptas para ejercer dichos cargos. Lo peor es que en ambos casos, lo único que hacen es repetir de manera dogmática las tesis básicas del parlamentarismo o del control de constitucionalidad; en otras palabras, estamos en presencia de acólitos de una serie de ideas que se repiten, muchas veces, sin haber sido entendidas y por ello no existe un mínimo de cuestionamiento de lo que allí se decide.

Algunos amigos que están cercanos a las Facultades de Derecho me han afirmado que el Derecho Constitucional o el Derecho de la Constitución como algunos les gusta llamarlo, se está enseñando con base en la “jurisprudencia” de la Sala Cuarta. Ya no se pone a los estudiantes a leer a los clásicos del constitucionalismo occidental y menos aún a sus críticos, sino que la formación consiste en leer sentencias de la jurisdicción constitucional costarricense sobre diferentes aspectos en que les ha tocado fallar (favor entender el verbo en sentido literal); dicho de otro modo, se enseña esa materia con base en algo que no se puede llamar ni siquiera jurisprudencia, sobre la base de una gran falacia a la autoridad y con un dogmatismo casi religioso.

La democracia necesita de ciudadanos virtuosos y no de aquellos que lo aparentan. Desgraciadamente, muchos de estos ciudadanos se han retirado a sus moradas porque se han hartado de tanta modorra institucional. Las personas con una cultura política y jurídica excelsa y que podrían ayudar a rehabilitar nuestra democracia, prefieren la tranquilidad de sus casas y no calentarse la cabeza lidiando con individuos que no saben hacer una política de altura y una aplicación de las leyes adecuada a nuestros tiempos.

Los dogmas políticos y jurídicos deben ser cuestionados. Si un legislador, hombre o mujer, dice una estupidez, debe ser puesto en su lugar; sin embargo, nuestra realidad está dejando esa posibilidad en los que se mueven en los medios de comunicación y, bueno, ya todos sabemos el nivel cultural que presentan muchos de los que ahí trabajan. No se puede hacer un contrapunto político si los que tienen esa posibilidad son más ignorantes que los legisladores.

Peor aún lo que sucede en el mundo jurídico. Como para opinar de lo jurídico se requiere de un lenguaje un poquito más técnico, los medios de comunicación entrevistan a “expertos en Derecho”; y bueno, todos conocemos a las caras de siempre, al punto que varios de esos entrevistados son “expertos” en todas las ramas del Derecho; lo mismo opinan de Derecho Constitucional, Administrativo, Familia, Civil, Comercial, Agrario, Penal, Internacional Público y un largo etcétera. Deberían tener un poco de amor propio y pensar que no todos los que están al otro lado de un periódico, micrófono o pantalla de televisión, son ignorantes de los temas en que se atreven a opinar.

Y mientras todo esto sucede, otros no menos responsables de los destinos del país, andan viendo y escuchando cerdos rosados en el firmamento. ¡De verdad que estamos bien, pero bien, jodidos!

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com