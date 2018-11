Traslado de embajada brasileña en Israel a Jerusalén: la OCI condena anuncio hecho por nuevas autoridades electas de Brasil

Foto extraída de artículo de prensa titulado “Palestinos condenan el “provocador” traslado de la embajada de Brasil a Jerusalén”, La Nación (Paraguay), edición del 2/11/2018

El pasado 3 de noviembre, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) advirtió a las nuevas autoridades electas de Brasil sobre su decisión de trasladar su sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén. En su comunicado (véase texto en inglés, reproducido al final de esta nota), la OCI condena sin mayores contemplaciones esta decisión, y precisa que : “Secretary General Dr Yousef Al-Othaimeen called on Brazil to honor its legal and political commitments under international law and UN resolutions, inviting it to take positions that mobilize greater support for peace based on the two-state vision“.

La OCI, como bien se sabe, constituye una organización internacional compuesta por 57 Estados (véase listado oficial), los cuales mantienen, en el caso de algunos de ellos, importantes relaciones comerciales con Brasil desde varios decenios. Por su parte, la Cámara de Comercio Árabe-Brasileña (véase sitio oficial) constituye una valiosa plataforma para promover productos de Brasil en los mercados en Oriente Medio y satisfacer la demanda de un importante sector de la población brasileña, en particular la de orígen jordana, libanesa, palestina y siria.

Una reciente misión comercial a Egipto encabezada por el canciller de Brasil debió ser cancelada, posiblemente en razón del anuncio hecho por las nuevas autoridades electas en Brasil sobre la nueva localización proyectada de su embajada en Israel (véase nota de prensa del 5/11/2018 titulada “Egipto cancela reunión con Brasil tras anuncio sobre embajada en Israel” y nota de O´Globo titulada “Missão brasileira ao Egito é cancelada após declarações de Bolsonaro sobre Israel” publicada en la misma fecha).

Según datos oficiales reportados en esta nota de prensa, las exportaciones de Brasil a Oriente Medio ascienden a más de 12,7 billones de US$ por año.

Haciendo a un lado la importancia de las relaciones comerciales de Brasil con los Estados árabes y, más generalmente, con la comunidad islámica, desde el 2010 (año en el que Brasil reconoció a Palestina como Estado) su quehacer diplomático con Palestina ha ido incrementándose de forma notable, tal y como lo reseña esta nota oficial del Itamaraty.

De hacerse realidad el traslado de la embajada de Brasil a Jerusalén, Brasil desconocería sus propias posiciones anteriores, defendidas en diversos foros multilaterales, así como varias resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en favor de las cuales votó. En el mes de setiembre pasado, tuvimos la oportunidad de analizar la congruencia de las nuevas autoridades electas de Paraguay con el derecho internacional, al restablecer la embajada paraguaya en Tel Aviv (luego de su traslado a Jerusalén unos meses antes de manera totalmente inconsulta e injustificada): véase al respecto nuestra nota titulada “La valiente decisión de Paraguay de restablecer su Embajada en Tel Aviv: una breve puesta en perspectiva“, publicada en Debate Global.

El pasado 28 de setiembre, Palestina presentó formalmente contra Estados Unidos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debido al traslado (anunciado en diciembre del 2017 y materializado en mayo del 2018) de la sede diplomática norteamericana a Jerusalén (véase nuestra nota publicada en el sitio de MonitordeOriente, titulada “La reciente demanda de Palestina contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): breves apuntes“).

Desde que se inauguró oficialmente la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, en mayo pasado, el embajador norteamericano solo puede contar con la compañía de su colega guatemalteco. Ningún otro Estado Miembro de Naciones Unidas (actualmente 193) se ha atrevido a acompañar a Estados Unidos y a Guatemala en su abierto desafío a la legalidad internacional y a un consenso por más de 70 años sobre el estatuto particular de Jerusalén. Habrá que esperar a ver si el comunicado de la OCI, de muchos otros llamados hechos a las nuevas autoridades en Brasil, surte efecto, o si las nuevas autoridades de Brasil optan por alinearse con la política del actual ocupante de la Casa Blanca en Oriente Medio.

Texto completo del comunicado de la OCI con fecha del 3/11/2018

OIC Calls on Brazil to Reconsider Moving Embassy to Occupied Al-Quds Date: 03/11/2018

“The Organization of Islamic Cooperation (OIC) condemned Brazilian President-elect plan to move his country’s embassy to the occupied city of Al-Quds, inviting Brazil to reconsider this legally invalid position, being in flagrant violation of international law and relevant UN resolutions.

Secretary General Dr Yousef Al-Othaimeen called on Brazil to honor its legal and political commitments under international law and UN resolutions, inviting it to take positions that mobilize greater support for peace based on the two-state vision“.

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, UCR

nboeglin@gmail.com