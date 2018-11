La creación literaria como laberinto mental

Goethe escribió Fausto en dos largos períodos de tiempo, separadas ambas etapas por un gran segmento de tiempo, de obra de teatro que no logra ponerse realmente en escena sino se convierte en una tragedia en verso libre, con un ejército de personajes difíciles de recordar. La historia detrás de una obra literaria inmortal, cuando logra conocerse llega con facilidad a fascinarnos más que la propia obra en sí misma.

Guerra y paz de Tolstoi fue pasada a mano siete veces por su esposa, que se nota lo amaba mucho para semejante sacrificio. Crimen y Castigo de Fiódor Dostoyevski, comenzó a ser escrita como un folleto contra el alcoholismo en Rusia y terminó siendo la obra maestra que es.

Ernesto Sabato abandona su promisoria carrera en el instituto Madame Curie de París, buscando librarse de los fantasmas que lo perseguían y da a luz tres obras inmortales: el Túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador.

Arthur Conan Doyle, médico y cirujano, con especialización en oftalmología, en sus tan vacías agendas médicas, encuentra su verdadero lugar en la literatura, Marcel Proust demora casi la mitad de su vida esperando escribir una obra que realmente valga la pena y su obra maestra “En busca del tiempo perdido”, más de tres mil páginas, ve la luz después de muerto él.

James Joyce abandona su Dublín para siempre, recorre un sinuoso y difícil camino para cambiar la literatura radicalmente con “Ulises”: libro hasta hoy poco comprendido por muchos de sus lectores y que muchísimos se jactan de haber leído sin haberlo hecho.

William Shakespeare escribe una magna gama de obras, en muchos aspectos tan disímil, que aún hoy en día se cuestiona su autoría . Dante unifica el idioma italiano por vez primera con la Divina Comedia, que ni es divina ni es comedia, pero que aún no ha sido superada.

Milton saca todos sus temores espirituales con el Paraíso Perdido, descripción épica de la historia de la perdición del hombre.

Borges, ese argentino inmortal, no consigue crear nunca una novela, convirtiéndose en un narrador excelente de otros escritores, en una memoria viviente de la literatura de todos los tiempos.

Octavio Paz, la memoria histórica y moral de México, deja tras su partida diez tomos de sus obras completas: muestra tal genialidad en su poética, que hoy día muchos siguen sin entenderla.

Edgar Alan Poe, entre el alcoholismo y la tuberculosis, nos deja una herencia de narraciones de terror que han influenciado a muchos escritores.

Miguel de Cervantes escribe su obra principal: el ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, tratando de acabar con los malos hábitos de la literatura de caballería, algo así como las telenovelas de nuestros días y sin quererlo inventa el castellano (porque el español no existe, existe el castellano, lo otro fue un delirio de la enferma mente del dictador Franco).

Las flores del mal, de Baudelaire, no ven la luz hasta después de su muerte, y deberían leerse en francés para disfrutarse.

Algunas pequeñas grandes obras llevan a obras aún más increíbles: Historia de un Ojo, de George Bataille, produjo un ensayo del peruano Mario Vargas Llosa que es más conmovedor que la obra de Bataille. Lolita, tan traída a más y a menos, obra de Vladimir Nabokov, escritor estadounidense de origen ruso, causó revuelo en los medios literarios por su enfoque realista, de los pensamientos de un hombre maduro por una niña: quizá hay dos obras mejores de Nabokov, pero casi no se les recuerda y en cambio Lolita, la figura de una colegiala en medias cortas, con una sonrisa de picardía, gracias a Hollywood sigue ahí viva.

Rayuela de Julio Cortázar es un principio literario muy personal del argentino, que no ha causado la creación de adeptos, quizá porque todos la leen en orden de principio y a fin y muy pocos siguen el orden recomendado por Cortázar. Es tan vasto el mundo literario que ni siquiera podría uno pararse mucho rato en el códex, y entonces penaríamos en la vastedad de lo basto o lo basto de la vastedad.

Algunas veces las grandes fallas literarias tienen su origen en la pobreza del vocabulario de sus escritores, hija bastarda de pésimos sistemas educativos que no permiten pensar con claridad.

Siempre me pregunté porqué nuestra literatura era tan pequeña, quizá con la excepción de Mamita Yunai de Carlos Luis Fallas, y solo me lo explico en base a la amplia gama de muletillas lingüísticas del costarricense. ¿Puede un sistema educativo servir para algo más que producir privilegios? La tragedia de esta huelga en el MEP, puede darnos una pauta a seguir si quisiéramos investigar nuestra literatura. No se si eso es tarea de un lingüista o de un filósofo o de ambos, pero mientras no aclaremos el origen de la enfermedad no podremos remediarla.

Quizá un estudio sistemático de la obra de Sergio Ramírez Mercado, nos podría aclarar muchas dudas y aportar muchas claves.