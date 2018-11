“Esto se resuelve con goles”, pide el presidente de la Conmebol a Boca y River

“El fútbol no es lo que se vivió el fin de semana, esa es una enfermedad que hay que erradicar. La violencia no es parte del fútbol, esto se resuelve con goles. La pasión se confunde con violencia”, declaró Domínguez, que a la propuesta de jugar fuera del país el 8 o 9 de febrero el partido de vuelta de la final ha recibido un no rotundo de Daniel Angelici, presidente de Boca.

Conocido el anuncio de trasladar el partido final por el título que debía jugare el sábado pasado en el estadio Monumental de River Plate, la Administración del estadio de la ciudad brasileña de Belo Horizonte y el alcalde de la ciudad colombiana de Medellín ofrecieron sus escenarios a la Conmebol. EFE