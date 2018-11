Feria “Hecho Aquí” 2018 ofrecerá arte con identidad costarricense

San José, 27 Nov (Elpais.cr).- La nave de ladrillos de la Antigua Aduana se convertirá en una vitrina para 130 artesanos y diseñadores que conjugan tradición e innovación en la elaboración de productos con identidad costarricense, en la Feria “Hecho Aquí” 2018, que este año alcanza su quinta edición.

La feria ofrecerá productos elaborados mediante oficios tradicionales como la cestería, la cerámica, la talabartería, la talla de madera y otros; así como el diseño y los oficios contemporáneos que investigan en temas de identidad natural o cultural, para plasmarlos en productos utilitarios y decorativos.

La Feria “Hecho Aquí” 2018 es un evento cultural que realiza el Ministerio de Cultura y Juventud mediante el Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC). La feria se realizará el viernes 30 de noviembre, de 10 a.m. a 8 p.m.; el sábado 1 de diciembre, de 9 a.m. a 8 p.m.; y el domingo 2 de diciembre, de 9 a.m. a 7 p.m., en la Antigua Aduana. Entrada gratuita.

La feria brindará además actividades artísticas como música, bailes populares, mascaradas, teatro, cuentacuentos y títeres, que completan la oferta cultural.

En esta edición, los visitantes encontrarán una diversidad de stands organizados en diversas categorías:

-Juegos y leyenda. Productos utilitarios o decorativos de artesanía y diseño, basados en temas de leyendas, mascaradas costarricenses, así como juguetes tradicionales.

-Imagen e ilustración. Souvenires o recuerdos que aprovechan la ilustración o la fotografía impresa sobre papel, tela y otros materiales.

-Decoro mi espacio. Productos para decorar la casa u oficina, elaborados a base de cerámica artesanal, papel maché, entre otros.

-Me lo pongo. Ropa y accesorios elaborados de manera artesanal o industrial, a partir del diseño costarricense. Entre las piezas se podrá encontrar camisetas, camisas, calcetines, vestidos, bolsos, mochilas, pañuelos, bisutería, joyería en plata y piedras.

-Origen indígena. Artesanía tradicional confeccionada con procesos y diseños propios de la identidad cultural colectiva de los pueblos indígenas, hechos a mano, con herramientas manuales y con materia prima local. En esta sección el público encontrará máscaras, textiles, bolsos impresos con grabado, bisutería, jícaros, entre otros artículos.

-Tradición mestiza. Productos elaborados de generación en generación en el país, que integran oficios y técnicas artesanales tradicionales de varios orígenes culturales.

Loida Pretiz, asesora del Despacho del MCJ, explicó que en 2018 la organización recibió más de 300 propuestas de artesanos y diseñadores, tras una convocatoria de participación pública y abierta, en la que los interesados debieron sustentar las razones por las que sus productos poseen identidad costarricense.

Dicha información fue evaluada por un jurado integrado por Mauricio Rodríguez, profesor de cerámica de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica; Daniel Soto, curador del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y Ronald Mejías, encargado del Programa de Fomento y Mejora Artesanal del Departamento Emprendimiento de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Digepyme) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) que evaluaron calidad, identidad y originalidad en los productos, y quienes se encargaron de elegir las 130 propuestas seleccionadas.