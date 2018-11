Oxigenar al país es algo más que sanear sus presupuestos

De cal y de arena

Porque la Sala Constitucional diga que el proyecto de ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas, # 20.580, no tiene vicios de inconstitucionalidad, ha de entenderse que el camino hacia el saneamiento de los presupuestos del Estado y recuperación de la vitalidad de la economía ha quedado libre de obstáculos. Todo lo contrario.

Ciertamente la opinión consagrada en la resolución # 2018-20511 (que tuvo el voto unánime de sus magistrados el pasado 23 de noviembre) es una herramienta de fundamental para la continuidad de los trámites del proyecto de ley, lo que hace es retornar la iniciativa de las decisiones políticas a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo. Al primero, para que concluya la tramitación. Y al segundo, para que estructure y ponga en marcha los contenidos de esta ley. Todas las características de una orden de partida, imposible de incorporar a estas diligencias de saneamiento de las finanzas públicas con solo que la Sala no haya encontrado vicios lesivos a la normativa constitucional.

El fallo es de clara pertinencia, de evidente lógica jurídica e inteligente interpretación de las normas constitucionales relacionadas con la estructuración y disposición del gasto y del ingreso que toma forma en los presupuestos nacionales. Habrá quienes discrepen y hasta lleguen a la osadía de atribuirlo a las presiones y los conciliábulos incubados en el estadios políticos del país. No sería extraña la interposición en semanas venideras de acciones por inconstitucionalidad en el interés de impedir la vigencia de ciertos artículos del proyecto de ley que van dirigidos a modificar la estructura tributaria del país o a erradicar la multitud de privilegios concedidos a grupos de presión con cargo a los presupuestos públicos.

Se ha repetido que este proyecto de ley que recibe el dictamen de viabilidad de la Sala IV resume un modesto conjunto de cambios de leyes y reglamentos, apenas suficiente para dar muestras a esta sociedad y a una comunidad financiera internacional que nos observa tras los cortinajes para constatar si existe determinación de poner orden en los presupuestos.

No estamos solos, pues, en este recorrido lleno de reformas pendientes, que no podrán ser de contenidos endebles ni cortoplacistas y que arrastrarían al país a un nuevo colapso financiero. O lo entendemos los ticos o nos lo harán saber los organismos de supervisión internacional en esta materia, habituados a imponerse sin misericordia.

Está en manos del gobierno demostrar determinación y claridad de pensamiento para acometer con fuerza y firmeza esa tarea, evidenciando que este primer capítulo del trámite no lo ha dejado exhausto y arrodillado. Esta ley lleva una pesada carga por el flanco de los tributos; la otra vertiente en ella presente es todo un reto para poner en marcha el articulado referente a los temas que desequilibran las finanzas públicas bajo el ropaje de los destinos específicos y las transferencias, la evaluación del desempeño del empleado público, las anualidades atadas a un porciento sobre un monto fijo del pago, la dedicación exclusiva, el tope salarial, la cesantía de no más de 8 años, el pago por prohibición. Es decir, en este expediente hay algo más –mucho más- que IVA, renta y gravámenes al capital y que evidentemente concitan el disgusto y la rebelión de los sindicatos del aparato estatal, furiosos porque van a perder gollerías. Los apoyos políticos indispensables para llevar a buen puerto la ley de saneamiento de las finanzas públicas, se esfumarían si el Ejecutivo no acomete la implementación de estos otros contenidos incorporados al proyecto 20.580.

Su trámite por un territorio agreste ha sido muy duro, lleno de incidencias y desafíos, confrontando a retadores dispuestos a paralizar el país, torpedeando la actividad del aparato económico, social y educativo, como se ha puesto en evidencia con perniciosos efectos. Irreparables, por cierto, para cientos de miles de costarricenses que con las aulas cerradas de una escuela y de un liceo han visto frustrados sus anhelos de culturización para avanzar en el empeño de derrotar la ignorancia y escalar mejores estándares de vida. De ello tendrán que dar cuenta los dirigentes políticos y sindicales que han antepuesto sus ambiciones personales a las reglas de juego propias de una democracia en la que todos tenemos derecho a manifestarnos y a pelear por nuestros puntos de vista, sin pisotear ni impedir el derecho de las mayorías a decidir.

Sí, queda mucho por hacer también para reactivar la economía, con síntomas claros y preocupantes de astenia, en grado de imposibilitar la generación de empleo y la derrota de la pobreza y la desigualdad.

Sí, queda mucho por hacer en el plano de la legislación ordinaria a resultas de las experiencias acumuladas con la gestión de los tribunales de justicia laboral de cara a su deber de producir una justicia pronta y cumplida; así como lo relativo a las huelgas políticas –muy distintas a los conflictos obrero patronales que sí ampara la ley-; lo referente a la conducta de los dirigentes sindicales ante los preceptos del Código de Trabajo en el artículo 350 y siguientes; al músculo del Ministerio de Trabajo para pedir la disolución de aquellos sindicatos que hayan apelado al uso de la violencia; y la verticalidad del Ministerio Público para activar la marcha del aparato sancionatorio ante las conductas individuales que importen comisión de delitos.

Evidentemente, la sentencia # 2018-19511 de la Sala Constitucional es apenas un tramo –muy importante, sí- del camino a recorrer para enderezar la gestión financiera de la República. Hay aún mucho trecho por delante.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista