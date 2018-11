Auditoría interna de la Cancillería señala Epsy Campbell omitió advertencias sobre nombramientos

San José, 29 Nov. (ElPaís.cr).- La auditora interna de la Cancillería de la República, María Milagro Chaves, dijo este jueves ante la Comisión de Control de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, que la Vicepresidenta y Canciller, Epsy Campbell hizo caso omiso de las advertencias sobre las posibles irregularidades en los nombramientos que se iban a efectuar.

Según explicó la auditora interna, Campbell fue advertida desde agosto anterior sobre el riesgo de hacer esos nombramientos, sin embargo hasta la fecha afirmó no haber recibido ninguna respuesta de la jerarca.

Junto con María Milagro Chaves, también estuvieron presentes en la audiencia la directora jurídica de la Cancillería, Natalia Córdoba y el Jefe de Recursos Humanos, Abelardo Quirós.

De acuerdo a las declaraciones brindadas en la comisión, este tipo de nombramientos se han dado en la institución desde hace varias administraciones, ya que la entidad carece de una normativa que especifique cuales son los requisitos para ocupar algunos cargos.

“En agosto de este año se había mandado un informe sobre nombramientos del régimen interno y del servicio exterior, haciéndole cuadros de la situaciones que habían que corregir (…) No me dieron respuesta”, indicó Chaves.

A pesar de la polémica que rodea el caso, la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), sostiene que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha calificado los nombramientos como ilegales, por lo que Campbell no habría incurrido en ningún delito mientras no se diga lo contrario.

La Canciller nombró en julio anterior a Adriana Murillo como directora de política exterior y de la ex vicecanciller, así como también nombró a Carolina Fernández en el cargo de directora alterna de esta dirección, esto aunque ninguna cumple con los supuestos requisitos.