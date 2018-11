Boyeras y boyeros escazuceños inaugurarán su monumento este fin de semana

San José, 29 Nov (Elpais.cr).- Un nuevo monumento en Escazú brindará honor a la tradición del boyeo y la carreta costarricense, declarada en 2005 “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”. En esta ocasión, está dedicado al boyero y a la boyera del cantón.

“Actualmente, a nivel de todo el país hay muchas boyeras y a nivel de aquí, Escazú, ya desde niñas hay muchas boyeritas, entonces, se le está dando ese realce a la mujer que hace unos años no existía. No se le daba ese valor a la mujer por el machismo, el hombre no permitía que la mujer hale los bueyes, pero ahora las cosas han cambiado, porque ahora las señoras, muchachas y niñas, como que traen el ser boyeras y no les da pena, ellas desfilan, entonces siento que, al tomar en cuenta en este monumento a la boyera, es para que la mujer tenga un campo, ahí, en lo que es el boyeo”, expresó Talía Jiménez Agüero, presidente de la Asociación de Boyeros de Escazú.

La Municipalidad de Escazú, gestora del proyecto, inaugurará el conjunto escultórico el próximo 2 de diciembre a las 11 a.m., en la Plaza de Deportes de San Antonio. La obra fue hecha por escultor escazuceño Mario Parra Brenes”, informó el ayuntamiento.

El Centro de Patrimonio Cultural brindó acompañamiento a este proyecto con el fin de que se evidencie la triada: boyeros, bueyes y carreta; aspecto que pondera la proclama de Unesco. Asimismo, veló por la participación de la comunidad portadora de tradición en la toma de decisiones y definición de propuestas.

“Es de suma importancia este tipo de iniciativas, pues forman parte de la salvaguardia de la tradición, un compromiso del país al adquirir la declaratoria mundial, por el que debe velar el Centro de Patrimonio Cultural”, valoró Paola Salazar, jefa de la Unidad de Patrimonio Inmaterial de esta institución del Ministerio de Cultura y Juventud.

Para la inauguración de tal monumento es infaltable un desfile que preceda el acto. Los boyeros y boyeras saldrán el próximo domingo a las 9:30 a.m., frente a la Municipalidad de Escazú y hacia la Plaza de Deportes de San Antonio. El desfile es organizado por la Municipalidad, en conjunto con la Asociación Boyera de Escazú y cuenta con el apoyo de iglesias, grupos vecinales y habitantes del cantón.

La presidente de la Asociación, Talía Jiménez, informó que el desfile incluye santos de diversas localidades, asimismo, algunas carretas estarán cargadas con leña, caña, café y otros productos, para ilustrar y recordar su uso.

Culminado el recorrido iniciará la inauguración, que se da como parte de la celebración de los 170 años de la creación del cantón de Escazú, así como de la proclama por parte de la Unesco, que cumplió trece años el 25 de noviembre pasado, destacó la Municipalidad.