Argentina no quiere que agenda de G20 se limite a la guerra comercial entre China y EEUU

Moscú, 30 nov (Sputnik).- Argentina está en contra de que la agenda de la cumbre de G20 se limite al tema de la guerra comercial entre China y EEUU, afirmó el embajador de Argentina en Rusia, Ricardo Ernesto Lagorio.

La cumbre del G20 se celebra en Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

“Si nos limitamos solo a las guerras comerciales, recrearemos la Guerra Fría; Argentina no lo acepta, no es positivo, no es substancial y no es lo que todo el mundo quiere”, dijo Lagorio a la prensa en inglés.

Lagorio afirmó también que si los líderes del G20 no logran alcanzar pleno consenso, “no va a significar el fracaso” de la cumbre.

“El multilateralismo tiene sus ventajas y desventajas”, constató y añadió que ve positivamente las perspectivas de la cumbre.

EEUU y China, primera y segunda economías del mundo, respectivamente, se han enzarzado en una guerra comercial a gran escala en los últimos meses.

En julio pasado, establecieron un arancel recíproco del 25 por ciento a productos por valor de 50.000 millones de dólares.

Desde el 24 de septiembre aplican una tarifa del 10 por ciento a las importaciones mutuas por 200.000 millones de dólares y, según las previsiones, el impuesto se elevará al 25 por ciento a partir de 2019.

En julio pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con gravar mercancías chinas por 500.000 millones de dólares, prácticamente la totalidad de lo que EEUU importa de China. (Sputnik)