La nave Insight ya se ejercita sobre Marte

Washington, 1 Dic. (EUROPA PRESS).- La NASA ha divulgado las primeras imágenes de movimiento a bordo de InSight, su nuevo laboratorio de investigación en la superficie de Marte, que llegó al Planeta Rojo el 26 de noviembre.

En su cuenta de Twitter, la misión InSight ha publicado un archivo GIF de imágenes tomadas por la cámara emplazada en su brazo robótico, aún plegado, que muestran actividad de puesta a punto en los mecanismos de despliegue del mismo.

“Soltando lentamente toda mi tensión reprimida, comenzando por aflojar mi garra, como estas fotos antes y después muestran. Hasta que esté listo para estirar el brazo, mis ángulos de cámara serán los mismos”, se lee en el tuit.

Slowly releasing all my pent-up tension, starting with loosening my grapple, as these before-and-after pics show. Until I'm ready to stretch my arm out, my camera angles will be the same. Stay tuned though: every picture I take, I’ll send to #Earth here: https://t.co/tjr8tfaCg5 pic.twitter.com/OAOTeA6uwq

— NASAInSight (@NASAInSight) November 29, 2018