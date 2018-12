El Ministerio de Educación Pública y su ministro son una vergüenza

Columna Poliédrica

Acabamos de presenciar, la semana pasada, uno de los actos más vergonzosos en la historia de la educación de este país. El ministro de educación, obviamente, con la aprobación de su superior, regaló varios puntos para que una buena cantidad de estudiantes aprobaran el examen de bachillerato; no hay que ser muy inteligente para entender que se trata de una acción para evitar que hubiese una manifestación de aquellos que se hubieran considerado perjudicados, es decir, se trata de una acción irregular, pero la mayoría de las personas han vuelto su cara para otro lado.

Se supone que el examen de bachillerato evalúa el conocimiento que el estudiante ha adquirido durante sus años en la secundaria. En buena teoría, se trata de conocimientos generales y de dominio de cualquier estudiante que haya ido aprobando los cursos de cada año escolar; sin embargo, dicen que es necesario realizar actividades de preparación para aprobar el examen de bachillerato; dicho en sencillo, en lugar de que los estudiantes muestren el conocimiento aprendido durante todos sus años en la secundaria, lo que se muestra es la necesidad de recordarles una serie de contenidos que, probablemente, fueron evaluados de memoria y como tal fueron aprobados a lo largo de los años de Colegio o Instituto.

La acción del gobierno se da en contubernio tácito y escandaloso con los estudiantes, los padres de familia, los propios profesores y la mayoría de la sociedad que ha callado ante el hecho. Los estudiantes son presentados como los pobrecitos debido a que, producto de la huelga, no han recibido clases en las semanas que esta ha durado; sin embargo, insisto, lo que se evalúa es lo que han aprendido durante sus años en la secundaria, por tanto, el argumento no se sostiene.

Este punto es medular para entender por qué nuestro país, en materia educativa, sale tan mal parado en relación con otros países del mundo. El examen de bachillerato lo que realmente está mostrando es que el aprendizaje en la educación secundaria es memorístico y por tanto, el conocimiento el estudiante no lo está capitalizando para su desarrollo profesional y de vida. Claro y directo: el aprendizaje memorístico no sirve porque se olvida fácilmente.

A la par de los estudiantes que tienen como único interés aprobar, independientemente si aprendieron o adquirieron los conocimientos correspondientes, tenemos a los profesores que no les interesa si el estudiante sale bien o mal preparado. Salvo excepciones que siempre las hay, los profesores que fueron a la huelga y los que no, también se hacen de la vista gorda ante la acción hecha por el Ministerio de Educación Con este tipo de maniobra, los docentes no tienen que reponer su trabajo y también se invisibiliza la responsabilidad por la mala preparación de los muchachos. ¡Nadie se va a poner más papista que el papa y se va a echar encima a estudiantes, padres de familia y a los propios compañeros!

¿Y los padres de familia? Para ellos tampoco, pareciera, ser muy importante el aprendizaje de los muchachos, su interés primordial es que aprueben aunque su aprendizaje sea limitado. Con base en ese interés principal, la acción realizada por el gobierno y su ministro de educación viene como anillo al dedo, nadie se va a oponer a semejante medida; en otras palabras, no voy atentar contra mi propia sangre y menos vamos a pasar por la vergüenza de explicar que no ha aprobado el bachillerato, al final da lo mismo si aprendió o no, lo importe es que ya es bachiller por decreto.

¿Y el resto de los mortales? Calladitos más bonitos. Nadie quiere ser el aguafiestas, el impertinente, el que quiere perjudicar a los estudiantes que tienen la ilusión de graduarse, total, no importa que otros anteriormente tuviéramos que aprobar a pulso el dichoso examen de bachillerato; no es justo, pero la verdad, en qué me perjudica a mí esta acción de chantaje académico y político. ¡En nada! … ¿En nada?

Lo que el gobierno hizo por medio del Ministerio de Educación y su Ministro es una vergüenza. Han salido airosos por la complicidad de todos o casi todos, sin embargo, esta barbaridad debería servir para reflexionar sobre el punto medular de todo esto, a saber: el aprendizaje de los estudiantes de secundaria.

Es falso que Costa Rica sea un país muy educado. Una cosa es que una persona haya pasado por los procesos formales de educación y otra muy diferente, que esa persona haya sido debidamente educada. Una cosa son las formas y otra muy diferente es que las personas hayan aprendido lo que debían aprender.

Por dicha no soy político porque no tengo necesidad de hacer cálculos electoreros de cuánto me puede perjudicar este texto en el futuro. Para decirlo en plata blanca como decían nuestros abuelos: lo hecho por el gobierno es uno de los chantajes, académico y político, más vergonzoso que se han dado en la historia del país.

(*) Andi Mirom es Filósofo

