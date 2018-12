Unos 150 millones de niñas, en riesgo de contraer matrimonio en Asia hasta 2030, según Plan

Madrid, 4 Dic. (EUROPA PRESS).- Unos 150 millones de niñas corren el riesgo de casarse en Asia antes de 2030, según un nuevo informe de Plan International, que ha llamado a tomar medidas urgentes para intensificar la lucha contra el matrimonio infantil, que lastran especialmente el desarrollo físico, psicológico y social de las mujeres.

Con el informe ‘Hora de actuar: acelerando los esfuerzos para eliminar el matrimonio infantil forzado en Asia’, la ONG pretende llamar la atención sobre la violación de los Derechos Humanos de la infancia. Cada año, 12 millones de niñas se casan siendo menores de edad y, sin medidas “sostenibles”, habrá más de 150 millones de nuevos matrimonios solo en Asia en los próximos doce años.

Plan ha alertado especialmente de la situación en países del sur y del sureste asiático, que acumulan unos de los niveles más preocupantes del mundo en esta materia. En Bangladesh, un 52 por ciento de las niñas se casan antes de los 15 años, mientras que en Camboya la proporción ronda el 19 por ciento.

También han aumentado en Asia los embarazos adolescentes y ya hay un 43 por ciento de casos no intencionados, algunos dentro del matrimonio. Plan ha advertido de que los embarazos no buscados en la adolescencia aumentan las tasas de aborto de la región y ha apuntado que, en muchos casos, son abortos no seguros.

La erradicación del matrimonio infantil y forzado figura entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la medida en que, como ha recordado la directora de Plan International España, Concha López, “es una violación de los derechos de las niñas que además afecta enormemente al desarrollo económico y social de los países”.

López confía en que el matrimonio infantil pueda convertirse en algún momento “en un problema del pasado”, pero para ello ha solicitado “mayor inversión y más acciones”. “Es necesario consolidar los progresos conseguidos hasta ahora y acelerar el cambio hasta 2030 para cumplir los ODS y asegurar que ninguna niña se queda atrás”, ha enfatizado en un comunicado.

El director del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) para Asia y Pacífico, Bjorn Andersson, también ha llamado a “acelerar los esfuerzos” con el objetivo de lograr “resultados transformadores”. Para ellos, ha llamado a “proteger y empoderar” a las niñas y abordar las causas que subyacen detrás del problema, “como son la desigualdad de género, la vulnerabilidad y la pobreza”.