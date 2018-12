Hija de Berta Cáceres pide condenas para “todos” los que mataron a su madre

Washington, 6 dic (EFE).- La hondureña Laura Zúñiga, hija de la líder ecologista Berta Cáceres, pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se procesen y condenen “todos” los responsables del asesinato de su madre en marzo de 2016.

“Queremos el juicio y condena de todos los asesinos de mi mami. Es fundamental para la construcción de la justicia, hablo de los autores materiales que faltan y de los asesinos intelectuales, que son los promotores de la estructura criminal que nos sigue atacando”, dijo Zúñiga en una audiencia de la CIDH, en Washington.

La hija de la activista denunció que el Estado de Honduras la está excluyendo a ella y su familia del proceso legal para esclarecer la muerte de Cáceres, que se oponía a la construcción en el río Gualcarque de una presa hidroeléctrica de la empresa Desarrollo Energético (DESA).

La semana pasada, una corte de Honduras condenó a siete personas por el asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro; pero Zúñiga insistió hoy en que debe investigarse a los “autores intelectuales” de su muerte, es decir, a los dueños de la empresa DESA.

“Condena no es lo mismo que Justicia y mientras no haya Justicia no habrá protección”, subrayó Zúñiga, que ha tomado el relevo en la lucha de su madre por el medioambiente.

En la audiencia, además, la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, pidió a Honduras que revoque a DESA la concesión que obtuvo para construir la presa porque ese proceso se hizo sin consultar a la población indígena que vive allí.

La CIDH recogió esa petición y llegó a plantear esa posibilidad al Estado hondureño, que estaba representado por la procuradora general, Lidia Estela Cardona.

Mientras, la presidenta de la CIDH, Margarette May, dijo que en su “humilde opinión” la adjudicación de la obra para construir la presa se hizo “en contradicción con el derecho interamericano” al no haber consultado a los pueblos indígenas antes de adjudicar el proyecto hidráulico.

Los representantes del Estado de Honduras aseguraron que se ha hecho una investigación completa sobre la muerte de Cáceres y que aún se está investigando y procesando a algunos de los acusados. EFE