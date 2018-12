MINAE busca descarbonizar la economía costarricense

San José, 6 Dic. (ElPaís.cr).- El jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Manuel Rodríguez, manifestó ante los y las diputadas, que respaldarán todos los proyectos que busquen impulsar al país hacia una economía completamente descarbonizada y que sean viables constitucionalmente.

Rodríguez expresó que Costa Rica debería apostar a tener una economía descarbonizada a mediano plazo y para ello consideró de suma importancia la aprobación del proyecto de ley que facilita la transición al transporte no contaminante.

El Ministro dio las declaraciones este jueves ante la Comisión de Ambiente del Congreso, donde también se refirió a otras propuestas de la administración Alvarado Quesada con relación a mejores prácticas ambientales.

Durante la comparecencia, el Ministro detalló que sería contradictorio abrir el monopolio de RECOPE si el país desea alcanzar sus metas de descarbonización. El Estado debe contar con el mayor control posible si el objetivo es cerrar el mercado de combustibles fósiles.

“Yo en lo personal he sido un gran creyente que el monopolio de RECOPE no era lo más beneficioso para el país, yo siempre he sido un gran creyente por principios ideológicos de que deberíamos abrir el monopolio de RECOPE en beneficio de los consumidores, pero ahora que estamos en Gobierno y trabajando con la descarbonización soy un gran enemigo de la apertura del monopolio de RECOPE por una sencilla razón. Si vamos a descarbonizar este país, tener el control político de la empresa petrolera del Estado es una de las circunstancias más favorables que podemos tener”, indicó.

El jerarca explicó que el monopolio en lugar de abrirlo se va cerrar, ya que los combustibles fósiles y otros derivados del petróleo no son parte del futuro del país.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, mencionó que a nivel político se debe acelerar en la medida de lo posible este proceso para seguir desarrollando la economía país desde una perspectiva integral.

Vega es la impulsora de un proyecto que pretende prohibir en el año 2030 la importación de vehículos que utilicen hidrocarburos como combustible.

“Son urgentes cambios radicales en materia ambiental. Por eso es positivo que el Gobierno posea una agenda ambiental vigorosa, que incluya la reducción del consumo de petróleo, plásticos, nueva legislación para regular el agua y modernización de las instituciones del sector. Hay interés de la Comisión de Ambiente de participar activamente en dicha agenda del Poder Ejecutivo”, indicó la diputada.