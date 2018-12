Así se ve el lanzamiento de un Soyuz desde la EEI (vídeo)

Moscú, 8 Dic (Sputnik).- El astronauta alemán Alexander Gerst ha grabado un magnífico vídeo en cámara rápida desde la ventana de un módulo de la Estación Espacial Internacional (EEI) en el que se ve cómo una nave Soyuz atraviesa distintas capas de la atmósfera terrestre.

Our friends, on the way here. The essence of space flight, in a timelapse showing the #SoyuzMS11 launch. I still can’t comprehend that there are humans riding on the top of this lone white streak into the great black open. Hi-Res: https://t.co/mTyG2RCRDa pic.twitter.com/Cl6vsgzqT4

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) December 5, 2018