La toma de la bastilla, una posibilidad en ciernes

La crisis económica de Costa Rica no es algo nuevo, ni nos ha tomado por sorpresa, al menos yo sin ser economista, vengo escribiendo sobre este tópico desde hace diez años al menos.

Desde luego que por lo general quienes leemos artículos de opinión, somos un porcentaje relativamente pequeño, no por ser inteligentes sino porque estamos al margen de las grandes mayorías, que viven apasionadamente el día a día del fútbol, de los sucesos amarillistas y de las cosas baladíes. Las grandes mayorías son personas normales con un IQ igual o mayor que el nuestro, el de los inquisitivos lectores de opinión, lo diferente radica en que no les interesa o dejan en manos ajenas los grandes temas del país.

Ahora que se pudo saber públicamente el tema de los grandes contribuyentes, que se publicó una lista conocida por Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y sus más cercanos colaboradores, lo ocultaron por alguna razón, eso es cierto, podría incluso si somos inocentes, pensar que para evitar un pandemónium. Parece ahora que no es que no paguen, sino que son parte de un sistema paralelo de algunas empresas, donde declarar cero ganancias sería parte de su finalidad, no evadir, sino declarar lo que le corresponde a ellos hacer sin menoscabo de su eficiente tributación. Este sancocho de términos que brotaron hoy de todo lado, no ha hecho más que confundir a la opinión pública, que no acepta esa explicación tan poco clara.

El hecho de que la Sala IV obligara al ministerio de Hacienda a hacerlo, deja muy mal parada a la institucionalidad costarricense y quienes por más de una década la han manejado. El hecho es que se abrió la caja de Pandora y ahora tenemos que enfrentar un reto aún mayor: ¿a quién creerle? Este es un dilema digno de estudio en las aulas universitarias, de clases de filosofía, ciencias políticas, derecho, ciencias económicas y no podemos dejar por fuera el arte: es un arte esconder tantos años ese conejo en la manga. El problema empezará a subsanarse en parte con este plan fiscal, aunque no será la panacea sino más bien un efecto placebo, que no sabemos bien cuánto durará. Pero el otro problema será mucho más grave, el de la confianza pública de los ciudadanos en sus gobernantes: no me refiero a Carlos Alvarado Quesada y colaboradores (et al) en buen francés, me refiero a todos, los de ayer y los de mañana, recuperar la confianza de la población no es fácil, menos cuando las explicaciones son muy pobres. Voy a hacer un alto para explicar unos términos que se pueden cruzar: suspicacia y perspicacia. Una amiga mía me decía que ella no era suspicaz sino perspicaz. Le expliqué la diferencia entre ambos términos sencillos, “perspicaz es aquel banquero que para otorgar un préstamo necesita cartas de crédito y récord del que solicita el préstamo, sin perspicacia este banquero quedaría en el negocio en brazos de azar y nadie maneja un negocio movido por el azar.

Suspicaz es aquel que antes de solicitar el préstamo se dedica a averiguar la factibilidad del negocio que pretende montar y la letra menuda de las condiciones bancarias. Son términos que por desgracia se suelen emplear como sinónimos sin serlo expondré una breve comparación más sucinta: ser perspicaz es poseer una competencia relacionada con la capacidad de observar con enfoque múltiple , detenerse y revisar todos los ángulos y grados de la situación planteada , permitirse la pausa para profundizar de manera minuciosa en los detalles , desarrollar una estructura de pensamiento que facilite la argumentación de la rápida y vivaz intuición , y lo más importante, al perspicaz lo acompañan siempre dos inseparables compañeras , la buena intención y la ética . En cambio la suspicacia va de la mano de la desconfianza, del miedo, de las sombras y sus argumentos se fundamentan principalmente en los juicios, en las creencias negativas y limitantes, enfocándose siempre con sus dos y únicos lentes, el del negro pesimismo y el del crítico destructivo. Bien, las masas al actuar por instinto, usualmente se inclinan por la suspicacia, una vez sembrada la duda es duda para siempre. En el caso que nos concierne, se puede aplicar el dicho: “ ojos que no ven, corazón que no siente”.

Ahora hemos abierto las puertas del Ades y eso, en el peor escenario es como la toma de La Bastilla. Ha habido una miopía inmensa entre los gobernantes costarricenses de los últimos veinte años y la clase empresarial, que pensaron que todo lo que los atacaba venía del pretil de la UCR. Craso error, el pueblo está harto de tantas y tan graves engañifas: la platina, el cementazo, crucitas, Finlandia, ICE Alcatel etc etc. Tenemos una red vial despedazada en un 45%, vías sobresaturadas, delincuencia organizada por doquier con un alto índice de criminalidad, inseguridad ciudadana etc.

De aquí a la toma de La Bastilla solo hay un paso.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico