De ratones y libros (Of mice and Books), 38

Viajes por mi biblioteca, 38

En un Ratón anterior había comentado que, como tengo algunas dificultades para leer (debido a unas cataratas que pienso operarme en el Seguro … ¡en el 2021, si todo marcha bien!) he estado recurriendo más y más a mi pantalla electrónica de lectura (llamada ‘kindle’, en castellano antiguo) que me permite graduar el tamaño de la letra de un determinado texto, según mis necesidades actuales. Y entonces me he dado gusto releyendo clásicos como Rabelais y Montaigne, o algunos de mis libros preferidos, escritos por gente como Bertrand Russell, Alain, Sartre o Thomas Mann.

También es cierto que hago muchas lecturas en la pantalla grande de mi computadora, a la que igual le pongo una letra enorme, para estar lo más cómodo posible; pero aquí se trata generalmente de lecturas de artículos o libros jurídicos o de historia o filosofía jurídica, con fines académicos, mientras que en el ‘kindle’ se concentran las lecturas placenteras: novela, poesía, ensayo.

Y precisamente, ya que menciono el género novela, confieso que hace algunos meses, en las madrugadas, antes de entregarme al sueño, dedico una hora o poco menos a releer En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que llenó muchos días y muchas noches de mi primera juventud, y cuya lectura marcó un antes y un después en la formación de mi sensibilidad literaria y artística.

Porque Proust pone bajo nuestra mirada un libro inasible, inabarcable, vasto y a la vez lleno de rincones de inesperada belleza. Y no puedo escapar al deseo de cederle la pluma en aquel pasaje en que (en La Prisionera, volumen V de la obra ) el pensamiento del apasionado protagonista discurre en su alcoba bajo la sugestión de la música, mientras su joven amante toca el piano para él:

“…era a veces para nosotros (la música) como una linterna mágica; y en las paredes de aquella habitación de París veía yo –según tocara Albertine a Rameau o a Borodin– extenderse ora un tapiz del Siglo XVIII sembrado de Amores sobre un fondo de rosas, ora la estepa oriental en la que las sonoridades se ahogan en lo ilimitado de las distancias y el enfurtido de la nieve. Y aquellas decoraciones fugaces eran, por lo demás, las únicas de mi habitación, pues si bien en el momento en el que había yo recibido la herencia de mi tía Léonie me había prometido tener colecciones como mi amigo Swann: comprar cuadros, estatuas … ¿acaso no contenía mi habitación una obra de arte más preciosa que todas ésas? Era la propia Albertine. Yo la contemplaba. Me resultaba extraño pensar que era ella, a quien yo había creído durante mucho tiempo imposible incluso de conocer, quien en aquel momento –fiera domesticada, rosal al que yo había proporcionado el tutor, el marco, la espaldera de su vida—estaba allí sentada, todos los días, junto a mí, delante de la pianola adosada a mi biblioteca. Sus hombros, que yo había visto bajos y solapados cuando traía los palos de golf, estaban ahora apoyados en mis libros. Sus hermosas piernas, que el primer día había imaginado yo con razón impulsando durante su adolescencia los pedales de una bicicleta, ahora subían y bajaban sucesivamente sobre los de la pianola donde Albertine, con una elegancia adquirida que me la hacía sentir más mía (porque me la debía a mí), apoyaba sus zapatos de tela dorada. Sus dedos, en tiempos familiarizados con la manivela, se posaban ahora sobre las teclas como los de una Santa Cecilia; su cuello, cuyo perímetro, visto desde mi cama, era pleno y fuerte, parecía a aquella distancia y bajo la luz de la lámpara, más rosado, pero menos que su rostro inclinado de perfil, al que mis miradas, procedentes de las profundidades de mí mismo, cargadas de recuerdos y ardientes de deseo, añadían tal brillo, tal intensidad de vida, que su relieve parecía elevarse y girar con el mismo poder casi mágico que el día en que, en el hotel de Balbec, se me nublaba la vista por el inmenso deseo de besarla: yo prolongaba cada una de sus superficies más allá de lo que podía ver y bajo la que me lo ocultaba y me hacía percibir mejor -párpados que cerraban a medias sus ojos, melena que ocultaba la parte alta de las mejillas- el relieve de esos planos superpuestos; los ojos, como en un mineral de ópalo en el que éste está aún enfundado, aparecían en medio de la materia ciega suspendida sobre ellos, como las alas de seda malva de una mariposa cubierta con cristal; y el pelo, negro y crespo, que mostraba otros conjuntos al volverse hacia mí (…) para preguntarme lo que debía tocar, hacía resaltar más la curva animada y como la rotación del rostro liso y rosado; y contrastando con tanto relieve, la pianola, la biblioteca, todo aquel rincón de la alcoba parecía reducido a no ser sino el santuario iluminado, el pesebre de aquel ángel músico, obra de arte que, al cabo de poco, iba a separarse de su nicho y ofrecer a mis besos su sustancia preciosa y rosada …”

Pasando a otro tema, quiero mencionar que en ese género literario multiforme que es el ensayo, terminé de leer hace poco una de las obras del historiador israelita Yuval Noah Harari titulada Sapiens. De animales a dioses; de la cual también dispongo en formato de libro, en versión española de Joan Domenech Ros (‘Penguin, Random House’; Barcelona, 2016). Una obra que, con sus 493 páginas, encara audazmente la gigantesca tarea de ofrecernos lo que llama “Una breve Historia de la Humanidad”. Pero, claro, no es que Harari va a intentar una convencional narración en orden cronológico del conjunto de aquellos conocidos grandes sucesos ocurridos en la Historia (por ejemplo, la forja del Imperio Macedónico), seleccionados con base en uno o varios determinados criterios (eficacia bélica de la Falange; intrepidez de Alejandro). Nada de eso.

Dicho en pocas y pobrísimas palabras, a mi me parece que lo que el autor pretende es mostrar, en el tránsito plurimilenario que va del homo sapiens al hombre contemporáneo, la influencia de ciertas innovaciones que tienen lugar en el curso de esa Historia, las cuales se socializan (desarrollo del lenguaje, de la agricultura, del dinero) y de esa manera potencian la capacidad humana para alcanzar nuevos resultados cada vez más diversificados, girando en una especie de círculo virtuoso en el que finalmente la Ciencia y la Tecnología asumen un rol principalísimo. Esas innovaciones habrían sido la base de sendas revoluciones sociales cuyos efectos se presentaron con desigual extensión e intensidad a lo largo y ancho del Planeta, combinándose con los más diversos factores (geológicos, climáticos, culturales, etc.) para dar origen a las diferentes civilizaciones, hasta la fecha.

Con el esquema así trazado, Harari enjuicia y valora las instituciones, creencias y costumbres utilizados y seguidos por los diversos grupos humanos en los sucesivos momentos de la Historia (capitalismo, religiones, Estados, socialismo, género, guerras, doctrinas filosóficas, etc.), y sus conclusiones no son optimistas:

“…Hace 70.000 años Homo Sapiens era todavía un animal insignificante, que se ocupaba de sus propias cosas en un rincón de África. En los milenios siguientes se transformó en el amo de todo el Planeta y en el terror del ecosistema. Hoy en día está a punto de convertirse en un dios, a punto de adquirir no sólo la eterna juventud, sino las capacidades divinas de la creación y la destrucción…” (pág. 455)

Aún señala el Autor otras posibilidades ominosas, como que Sapiens no está lejos de producir un ser super-pensante, invulnerable e inmortal que finalmente terminará sustituyendo, menospreciando y destruyendo al propio Sapiens. Y tal vez su conclusión más desalentadora aparece cuando observa que Sapiens ha llegado a construir con la Ciencia y la Tecnología, una obra gigantesca y espectacular, sin tener nada claro para qué lo hizo, es decir, sin saber a qué conduce finalmente todo ello; y termina preguntándose:

“…¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables, que no saben lo que quieren?” (pág. 456)

El libro me dejó asombrado y admirado por tantas cosas: su estilo ameno y claro, lleno de humor; su prodigiosa capacidad de síntesis; sus agudos análisis y sus generalmente novedosas conclusiones, apoyadas en multitud de citas a pie de página, y en 134 amplias, actuales y eruditas notas finales, en las que comparecen la filosofía y las ciencias de punta. Y comparto los temores del Autor por los riesgos que un Neoliberalismo agresivo y desaforado está haciendo correr a la Tierra. Pero también me impresionó en sentido negative: encuentro que falta en el libro el reconocimiento de la existencia de una brecha y un antagonismo entre clases sociales, que marcan los últimos cuatro o cinco mil años de historia, en las diferentes culturas; falta el reconocimiento de la persistencia de ideologías modeladas con el propósito de apoyar las instituciones de dominación de ciertos grupos sobre otros; falta denunciar la existencia, en fin, de un déficit de Justicia cuya solución es, para el ser humano, un imperativo moral insoslayable. Porque me parece innegable que a partir de esta visión/diagnóstico de la comunidad humana que comparto, que es la visión marxista, resulta imperativo plantear frente a la injusticia social un remedio que será necesariamente una revolución (armada, tipo Cuba; pacífica, tipo Chile de Allende); esto es, un cambio en las bases mismas de la formación social, dirigido precisamente en busca de la Justicia Social.

Con respeto y admiración ante una obra como Sapiens, el Ratón que les habla, modestamente, dice: este Mundo está mal y hay que cambiarlo. Harari no lo dice, aunque lo claman al cielo muchos de esos mismos acontecimientos que él describe.

Y sigue.

(*) Walter Antillon Montealegre es Abogado y Catedrático Emérito de la Universidad de Costa Rica.