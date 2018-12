La lista del kínder 

Deberíamos darnos por servidos porque, ante un recurso a la Sala IV de dos ciudadanos como usted y como yo, se logró conocer la famosa lista de empresas que trabajan con pérdidas o con cero ganancias. Siempre había pensado, con mi humilde mentalidad de pulpero, que los negocios sin ganancias se cierran. Iré más despacio: un gran amigo mío y exitoso dueño de ferreterías que ya abandonó este mundo, me decía una vez que le pregunté cómo hacían las ferreterías para tener ganancias, siendo que manejan enormes inventarios por largos periodos de tiempo, no son como las panaderías o las carnicerías que van vendiendo al día sus existencias. Luego de reflexionar un rato, me explicó que él se metió en el negocio de la ferretería porque fue el negocio de su padre, y que ahí todo era ganancia. ¿Cuándo ha visto usted bajar de precio un clavo o un tornillo? Pues bien, ahí está “la gracia del sapo”, usted manda un trabajador a sacar todos los clavos de dos pulgadas al patio, bañarlos en aceite y dejarlos secar, luego reingresan al negocio como nuevos, si los había comprado hace tres años, ¿cuánto me estoy ganando con lo que usted llama “mercancía empantanada”? Así son los negocios estos, a veces se gana más no vendiendo de momento, sino dar un periodo de tiempo de “añejamiento”, si queremos ponerle una etiqueta.

En una campaña política, me llamó un político muy conocido para pedirme un favor, que sirviera de conexión con unos ricachos de los cuales yo soy amigo desde hace más de cuarenta años, que ellos eran buenos contribuyentes, pero que no querían cooperar con su partido. Le dije que yo personalmente no participaba en política y que realmente no quería crearme un disgusto con gente muy apreciada. Ante su insistencia, opté por decirle que hablaría con uno de ellos, pero que eso dependería de él, que yo le conseguiría una cita, digámoslo así. Él aceptó, hablé con mi amigo y no se que acuerdo tuvieron, pero que lo hubo no hay duda. Poco tiempo después, al ganar la presidencia el partido al que me refiero, el mismo político ya triunfador, me visitó a mi trabajo y muy agradecido con el hecho de haberlo contactado con mi amigo rico. Me dijo sin avisar agua va, que qué interés tenía yo y él me lo concedería. Le dije, mire yo soy bisoño en asuntos de negocios, pero si puede hacer que yo le venda el papel higiénico a todas las instituciones, de manera monopolista, estaría agradecido. Se me quedó mirando como quien mira a un loco, dio una disculpa pueril, me dio la mano y se marchó. Después supe que él tomó ese negocio con un hermano por cuatro años, es decir le abrí la gula.

Así se mueve la política aquí y allá, ayer hoy y mañana, siempre de otro modo no existiría política. Hay una anécdota muy popular, de un famoso ex presidente de hace muchos años, un primo lo visitó para pedirle un hueso hace ya mucho más de sesenta años. Le dio la administración de una X aduana. Después de cuatro años, el primo tan pobre como antes y más viejo por los años y el rigor del clima de aquellos parajes, le dijo al expresidente: me mandaste al rabo del mundo, no me hiciste ningún favor, a lo que el prócer contestó: yo te di una vaca de siete tetas, que no supiste ordeñarla fue asunto tuyo.

Estos son los sucesos normales tras bambalinas en la política, y se dan en todo lado, no hace mucho un presidente de EEUU dio a un amigo el negocio de proveer “el rancho”a las tropas en X lugar en guerra, ¿cuántos millones de dólares por día representa eso?

Ahora, volviendo a “la lista del kínder”, ¿por qué llamarla de ese modo? Sencillamente porque habría que estar en el kínder para hacer negocios con pérdidas o con cero ganancias, entonces esos empresarios son párvulos de un kindergarten. Aquí la falla estuvo como los toros: en Zapote. No hay otra excusa posible, no podemos culpar a Carlos Alvarado, acaba de llegar, pero al menos de Óscar Arias para acá si son culpables de omisión, al menos los engañaron sus subalternos.

Además del “Hoyo negro”que dejó Solis, hay algo peor: la pérdida de la confianza, este ha sido en muchísimos países la causa de muerte de las democracias.

Hoy vemos una Europa convulsa, a cien años del término de la gran guerra, que no augura nada bueno, porque así funcionan las democracias, los EEUU se sostienen porque son “un estado policíaco”, donde los grupos cabeza caliente es poco lo que pueden hacer. Nosotros hasta la DIS hemos visto caer al abismo por inoperancia.

Quisiera no escribir esto: “podría ser cálculo político para terminar con el estado solidario de derecho que hemos tenido desde la mitad del siglo XX, poder darle lugar a un estado liberal sin ataduras, donde todos, absolutamente todos lo que no son ricos dejen de estar protegidos por el estado”, si no estoy equivocado, habrá que vender las joyas de la abuela para subsanar la situación.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico