Los empresarios costarricenses también son una vergüenza

Ha resultado increíble que haya personas sorprendidas con la lista que publicó el Ministerio de Hacienda la semana pasada. En esta columna, varias veces, se ha mencionado los diferentes mecanismos que utilizan los empresarios para no pagar impuestos. Una persona medianamente informada sabe de la existencia de escudos fiscales, contabilidades maquilladas, de sociedades anónimas que forman parte de una estructura para ocultar a los verdaderos dueños de los dividendos y otras movidas de carácter financiero para declarar gastos inexistentes.

El no pago de impuestos por parte de los empresarios no es un asunto nuevo. A lo largo de muchos gobiernos esta realidad ha sido ocultada, se ha alegado un impedimento con base en una normativa que privilegia el anonimato de los dueños de las empresas. Y es que los empresarios tienen una serie de privilegios relacionados con el ocultamiento de información financiera y administrativa. ¡Lo curioso es que nadie habla de los privilegios de los empresarios!

No obstante, la vergüenza que genera los empresarios no es solo por no pagar impuestos o por ocultar información. Adicionalmente, los empresarios costarricenses han sido incapaces de crear más empleos, aunque se ufanan porque dicen emplear al 80% de los trabajadores costarricenses; en otras palabras, se trata de empresas ineficientes que si no tuvieran exoneraciones fiscales y los apoyos del sector público, probablemente, los porcentajes de empleo y crecimiento económico serían negativos.

Da vergüenza escuchar a los dirigentes de las diferentes organizaciones empresariales justificando el no pago de sus obligaciones tributarias. Desde el Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), pasando por la Cámara de Exportadores o la Cámara de Industrias, hasta llegar a grupos empresariales que se aprovechan de los alquileres que contratan con el Estado, han pretendido justificar el no pago de los impuestos y callar su inoperancia como empresarios.

Y es que hay personas que defienden, a capa y espada, un sector empresarial que ha demostrado su falta de compromiso con el país. Por supuesto que siempre hay excepciones, casi siempre entre las PYMES; sin embargo, la mayoría conoce y sabe de las múltiples estratagemas, contables y legales, para no pagar los impuestos y con ello, lograr más utilidades para los dueños de las empresas.

¿Qué podemos hacer los costarricenses en relación con esta realidad empresarial? Normalmente se dice que es necesario apoyar a la producción nacional, pero: ¿qué podemos hacer cuando ese sector empresarial es desleal con la mayoría de la población costarricense y no cumple con sus obligaciones tributarias?

Lo más sencillo y fácil es dejar de comprar los productos que esas empresas fabrican. Evidentemente ese tipo de medidas surten efecto si la mayoría de la población realiza un boicot a estas empresas, empero, la idiosincrasia del tico hace difícil este tipo de acciones y ello se complementa con el dominio ideológico que han logrado establecer los grupos dominantes de la sociedad costarricense.

Por lo pronto algunas personas ya han comenzado a realizar algunas acciones en relación con estos grupos empresariales. Por ejemplo, no comprar los productos emanados de una empresa que tiene su sede principal en Llorente de Tibás, dejar de consumir las bebidas de otra empresa cuyas plantas se encuentran en Río Segundo de Alajuela, dejar de transitar por los peajes de otra empresa que se está aprovechando de la denominada ruta 27, no comprar ni usar líneas telefónicas de empresas extranjeras, en fin, dejar de comprar los productos o servicios de aquellas empresas que no cumplen sus obligaciones tributarias.

Por último, ojalá los trabajadores de esas empresas denuncien los malos manejos de estos grupos empresariales. Existen muchos mecanismos para informar que una empresa no está pagando los tributos que le corresponden; no obstante, no hay nada más terrible que denunciar y que no pase nada, en este sentido el Ministerio de Hacienda debe poner las barbas en remojo y actuar diligentemente.

De los medios de comunicación y de los periodistas no se puede esperar absolutamente nada. Es público y notorio que los directores de los diferentes espacios protegen y defienden al sector empresarial; especialmente, a los que les pagan las pautas publicitarias que permiten que programas de noticias, opinión, diversión y otros que embrutecen más a la gente, se puedan mantener al aire.

Todos estos sectores deberían tener un poco de vergüenza y asumir una conducta diferente. No obstante, está claro que a la mayoría de estos sectores lo único que les interesa es el lucro y no ven más allá de eso.

(*) Andi Mirom es Filósofo

