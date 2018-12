Bolsonaro dice que Brasil no quiere más corrupción, violencia ni mentiras

Brasilia, 10 dic (EFE).- El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que, con su victoria en las urnas el pasado octubre, la sociedad dijo “no más corrupción, no más violencia, no más mentiras, no más manipulación ideológica”.