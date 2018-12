Tribunal chino ordena a Apple no vender ciertos iPhone a petición de Qualcomm

“Valoramos profundamente nuestra relación con los clientes y rara vez recurrimos a los tribunales para que nos ayuden, pero también tenemos una creencia permanente respecto a la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual”, dijo en un comunicado el vicepresidente ejecutivo de Qualcomm, Don Rosenberg.

La corte popular intermedia de Fuzhou (China) “ha aceptado dos solicitudes preliminares” de Qualcomm contra cuatro subsidiarias chinas de Apple y les ha ordenado que dejen “inmediatamente de violar dos patentes” al importar, vender y ofrecer “sin autorización” varios de sus productos, según la nota.

De acuerdo a Qualcomm, la justicia china ha dictado sobre los modelos iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X en relación a dos patentes “que han sido consideradas válidas previamente por la oficina de patentes de China (SIPO)”.

“Apple continúa beneficiándose de nuestra propiedad intelectual mientras rechaza compensarnos. Estas órdenes del tribunal son una confirmación más de la fuerza que tiene el amplio portafolio de patentes de Qualcomm”, añadió Rosenberg, que también es principal asesor legal de la firma.

El fabricante de chips explicó que las patentes en cuestión permiten ajustar y cambiar el tamaño y apariencia de las fotografías, así como manejar aplicaciones utilizando la pantalla táctil mientras se ven, utilizan o descartan otras en el teléfono.

Asimismo, Qualcomm señaló que tiene pendientes acciones similares para buscar reparación por parte de Apple en relación con otras infracciones de patentes en China y otras “jurisdicciones del mundo”.

En declaraciones a medios, Apple dijo que utilizará todas sus “opciones legales” en los tribunales y tildó los “esfuerzos de Qualcomm para prohibir” sus productos como un “movimiento desesperado de una compañía cuyas prácticas ilegales están bajo investigación por reguladores de todo el mundo”.

Además, Apple especificó que “todos los modelos de iPhone siguen estando disponibles” en el mercado chino y acusó a Qualcomm de reivindicar “tres patentes que nunca ha planteado antes, incluyendo una que ya ha sido invalidada”, aunque no la detalló.

Una hora después de la apertura de las operaciones bursátiles en Wall Street, Apple descendía un 1,64 % en el índice Nasdaq mientras que Qualcomm avanzaba un 3,13 %, en reacción a la noticia. EFE