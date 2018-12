Corbyn se desmarca del frente opositor que reclama una moción de censura

Londres, 11 Dic. (EUROPA PRESS).- El principal líder opositor de Reino Unido, el laborista Jeremy Corbyn, ha esquivado este martes los llamamientos de varias formaciones para que presente una moción de censura contra el Gobierno de Theresa May, en un escenario en el que al Partido Laborista tampoco parecen sonreírles los sondeos.

“Necesitamos hacer lo que sea apropiado en el momento apropiado para tener una moción de censura y deshacernos de este Gobierno”, ha afirmado Corbyn ante la Cámara de los Comunes, en el marco de un debate en el que ha reconocido que su partido “no tiene confianza” en el Ejecutivo.

El dirigente opositor, no obstante, ha instado a May a “permitir que el Parlamento tome el control”, en una nueva crítica a la decisión de la ‘premier’ de aplazar la votación que debía haberse celebrado este martes sobre el Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE.

Así, Corbyn ha reclamado “no más retrasos, no más trucos” y ha advertido de que, si May no varía el rumbo actual, “debe irse”. “No podemos permitir que este desastre se prolongue”, ha dicho, en un día en el que la primera ministra ha viajado por varias capitales europeas en busca de las “garantías” prometidas ante el Parlamento para lograr el respaldo necesario a su plan.

El Partido Nacional Escocés (SNP), el Partido Liberal Demócrata, el Partido Verde y el Plaid Cymru galés se han unido en un frente común para, además de reclamar un segundo referéndum sobre el Brexit, instar a los laboristas a tomar las riendas del debate político presentando una moción de censura contra May.

El líder del SNP en Westminster, Ian Blackford, incluso ha marcado un ultimátum a Corbyn. En este sentido, ha avanzado que, si no da algún tipo de paso este mismo martes, la formación escocesa o cualquier otra asumirán la iniciativa, algo que teóricamente es posible.

Las leyes parlamentarias establecen que cualquier diputado puede presentar una moción de censura, pero ‘de facto’ es el principal partido de la opositor el único con opciones de obtener el tiempo parlamentario necesario para celebrar una votación al respecto, según BBC. Además, una medida de este calibre solo saldría adelante con el apoyo laborista.

Sondeo

A tenor de un sondeo publicado este martes por la cadena Sky News, el Partido Laborista tampoco parece la solución a los actuales problemas políticos a ojos de la ciudadanía. Un 45 por ciento de los entrevistados –de una muestra de 1.020 personas– creen que, con los laboristas en el poder, la situación sería más caótica.

Solo uno de cada tres consideran que el ascenso de Corbyn traería más estabilidad, un enfoque que también se reafirma con los resultados de otra de las preguntas planteadas. Así, un 42 por ciento piensa que May es la más competente, frente al 22 por ciento que apoya al líder opositor, mientras que un 36 por ciento no tienen opinión al respecto.

Sobre la nueva ronda de contactos lanzada por May en Europa, cuatro de cada diez británicos opinan que se trata de un ejercicio de relaciones públicas, frente al 36 por ciento que confía en sus buenas intenciones y en su deseo de lograr un acuerdo mejor para Reino Unido.