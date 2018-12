López Obrador: “solo Trump gana más” que los jueces mexicanos en el mundo

Ciudad de México, 11 dic (Sputnik).- Los jueces de México son los mejores pagados del mundo, solamente el presidente de EEUU, Donald Trump gana un sueldo más alto, dijo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“No tengo la menor duda de que los jueces son los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte, hay datos sobre esto en el presupuesto”, afirmó el mandatario al defender una ley para que nadie gane más que él , el equivalente a unos 5.300 dólares mensuales, suspendida por el máximo tribunal mexicano de justicia, el 8 de diciembre pasado.

El mandatario reafirmó que la controvertida Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos establece que “nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República”.

“Si no respetamos la Constitución no puede haber Estado de derecho; no vamos a pedir que los demás acaten la ley y nosotros estemos en la impunidad; se molestan pero la verdad es que tenían sueldos elevadísimos”, enfatizó.

El mandatario respondió así a un desmentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación difundido en sus redes sociales, señalando “que es falso que en el Poder Judicial Federal alguien gane ni remotamente 600.000 pesos mensuales”, junto con otras posturas en defensa a la división de poderes autónomos.

Los jueces “dicen que no es cierto que ganen 600.000 pesos (unos 30.000 dólares)… Está en el presupuesto: siete millones al año es el sueldo bruto más otras prestaciones, que no están indicadas en el presupuesto y si no son 600.000 son 500.000 pesos”, dijo López Obrador.

El presidente enfatizó que el Poder Ejecutivo respetará las decisiones que tome el Poder Judicial, sin embargo recordó su eslogan de campaña: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, son una injusticia esos sueldos, habiendo tanta pobreza en el país, no es un problema de negociación es un problema de principios, para eso hubo un cambio en el país”, aseguró.

López Obrador recordó que ese fue “un compromiso de campaña”, y que toda la gente lo sabía.

“Lo dije en todas las plazas públicas, que me bajaría el sueldo (40 por ciento), que nadie ganaría más que el presidente, que no iba a usar el avión presidencial, y ya se fue el avión”, reseñó.

El lunes pasado, miles de jueces se manifestaron en decenas de plazas en todo el país para exponer un posicionamiento conjunto, ante la políticas del nuevo mandatario, que consideran un “ataque a la autonomía del Poder Judicial”. (Sputnik)