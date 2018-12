Oposición política considera tardía la renuncia de Epsy Campbell

San José, 11 Dic. (ElPaís.cr).- La Vicepresidenta de la República Epsy Campbell Barr se presentó esta tarde en el Plenario Legislativo para oficializar su renuncia como Canciller de la República, y a pesar de sus justificaciones por las cuales deja el puesto varios diputados de oposición consideraron que su salida como tardía.

Epsy, quien llegó a ser la primera mujer afrodescendiente en ocupar la Vicepresidencia y además de estar al cargo de la Cancillería, se convirtió en la segunda baja de la administración Alvarado Quesada en los primeros ocho meses.

La vicepresidenta había sido cuestionada en los últimos meses por supuestas irregularidades en nombramientos dentro de la Cancillería, que ella había justificado como cargos “de confianza”, que durante décadas habían sido considerados así.

“Esta mañana comuniqué al presidente de la República mi decisión de renunciar a mi cargo de ministra de Relaciones Exteriores y Culto, he entendido que mi responsabilidad con este país trasciende estar al frente de una cartera”, expresó Campbell.

“Efectivamente la decisión es tardía, desde el día uno ha estado en un arcán la cancillería, descuidando con ello el ejercicio de las relaciones exteriores del país y me parece que si, hay un poco de soberbia al tratar de enredar malas decisiones con alguna condición especial. Yo creo que la investidura que se tiene como canciller y como presidente no tiene ni color ni género ni ninguna distinción, se ejerce con la responsabilidad constitucional que corresponde”, manifestó el legislador de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca Mora.

Campbell nombró a Adriana Murillo como Directora de Política Exterior y a la ex vicecanciller Carolina Fernández como Directora alterna de esa dirección, esto a pesar de que el artículo 9 del Estatuto del Servicio del Estatuto del Servicio Exterior indica que esos puestos deben ser ocupados por funcionarios diplomáticos con rango de embajador.

Para ese momento, Murillo tenía rango de consejera y Fernández de primera secretaria, por lo que sus nombramientos fueron objetados. Poco tiempo después de sucedido la diputada de Liberación Nacional (PLN), Karine Niño presentó una consulta ante la Procuraduría de la Ética Pública, la cual dijo que los nombramientos no tuvieron que haberse efectuado.

“La renuncia era necesaria y evidente, ya doña Epsy no tenía campo político con respecto al tema de Cancillería. Me causa también una incertidumbre, un dolor y demás (…) No me gusta lo último que ella manifestó, que ella conocía los nombramientos, a las personas que fueron nombradas dentro de la política del PAC, haciendo política dentro del PAC”, expresó Karine Niño.

Según la resolución y a pesar de lo entredicho por la bancada oficialista, los nombramientos hechos por Campbell en el servicio interno de la Cancillería son ilegales, y lo habían sido desde hace mucho antes de llegar el PAC al mandato.

“Nosotros desde el partido de gobierno lo que vemos es que con tranquilidad que doña Epsy actuó con los criterios jurídicos existentes en el momento, cuando se habla de costumbre, no quiere decir que estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana, sino que siempre se ha interpretado la norma de la misma forma y que eso permitió que durante los últimos 20 años los nombramientos de las personas en dirección se tomaran de la misma manera”, mencionó la diputada oficialista Laura Guido Pérez.

Pérez dijo que obviamente la bancada ya sabía que la presión estaba sobre Epsy, a pesar que ella estuviese rectificando una interpretación nueva que antes no estaba disponible.

Aún con todas las críticas encima el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, destacó mediante un comunicado de prensa el trabajo de Campbell como ministra de Relaciones Exteriores y “su papel en la defensa de los derechos humanos y de la democracia en los diferentes foros internacionales”.

“Desde la primera Vicepresidencia (Campbell) trabajará en la construcción de una Costa Rica más justa, inclusiva y próspera, en el marco de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública anunciado este martes”, afirmó Alvarado.

