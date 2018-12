Primera mujer canciller de Costa Rica renuncia a su cargo por dos nombramientos

Campbell, de 55 años, quien es además la primera mujer afrodescendiente que ejerce la Vicepresidencia en un país de Latinoamérica, afirmó que continuará trabajando desde su rango de vicepresidenta para apoyar al desarrollo del país desde otros espacios, que de momento no fueron especificados.

La vicepresidenta había sido cuestionada en los últimos meses por supuestas irregularidades en nombramientos dentro de la Cancillería, que ella había justificado como cargos “de confianza”, que durante décadas habían sido considerados así.

Campbell brindó el anuncio de su renuncia en un discurso frente a los diputados de la Asamblea Legislativa a quienes reiteró que siempre actuó de “buena fe” y bajo los “criterios jurídicos”.

“Esta mañana comuniqué al Presidente de la República mi decisión de renunciar a mi cargo de ministra de Relaciones Exteriores y Culto, he entendido que mi responsabilidad con este país trasciende estar al frente de una cartera”, expresó Campbell.

La vicepresidenta añadió que la “Costa Rica del bicentenario demanda una política exterior sólida que brinde cimientos para la construcción del desarrollo nacional” y que hay muchos temas importantes dentro de la realidad nacional para continuar “dando vueltas y vueltas de un tema que ya ha sido resuelto”.

“Mi compromiso con Costa Rica me hace entender que necesitamos volver a los temas reales, a los debates de fondo, a buscar soluciones a los problemas que enfrentan a diario los costarricenses”, dijo Campbell.

La dimisión de Campbell, representa la segunda baja del Gobierno del presidente Carlos Alvarado, quien asumió su mando hace solamente siete meses. El pasado 23 de noviembre renunció la ministra de Salud, Giselle Amador, en esa ocasión por desacuerdos sobre el rumbo de la institución.

Campbell estaba siendo cuestionada por haber nombrado a una ahijada suya en un puesto de confianza, y defendió ese y otros nombramientos dentro del ministerio, ya que según su opinión, las personas cumplían con la idoneidad para los puestos y no existen vínculos de consanguinidad.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República de Costa Rica emitió el pasado viernes un criterio vinculante en el cual asegura que los puestos de dirección en Cancillería no son “de confianza”, y que deben ser desempeñados por personas sujetas a requisitos del Estatuto de Servicio Exterior.

Campbell dijo la semana pasada que acataba “el informe en todos sus extremos”, e iniciaría un concurso interno para la designación de todos los directores para “corregir una costumbre histórica” de la Cancillería, que nunca se consideró “ni ilegal ni incorrecta, de nombrar a los directores como funcionarios de confianza”.

“He tomado las decisiones correspondientes y quería esperar para garantizar que ayer (lunes) la comisión de nombramiento iniciara el proceso para nombrar a los nuevos directores de la Cancillería”, agregó hoy Campbell.

Desde hace varios meses los diputados de oposición habían exigido la renuncia o destitución de Campbell debido a estos y otros nombramientos cuestionados.

“Me alegra que viniera a renunciar aquí al Plenario, pero no nos quedó claro porqué se va. Doña Epsy no explica las razones, vino a hacer una defensa de los nombramientos que realizó y nos cuenta de sus funciones, pero no le dijo a este Parlamento las razones”, afirmó el diputado Carlos Ricardo Benavides del opositor Partido Liberación Nacional.

Campbell, quien ha trabajado como consultora y conferencista internacional en temas de empleo, género, mujeres y derechos humanos, en su declaración a los diputados destacó los esfuerzos desde su cartera en materia de migraciones, diplomacia económica, comercial, de innovación, cambio climático, democracia, transparencia e inclusión. EFE