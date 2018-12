CE recuerda que Juncker ha expresado “muchas veces” apoyo a la gestión de May

“La Comisión no hará comentarios sobre la política interna del Reino Unido y menos aún de la del Partido Conservador, pero el presidente Juncker ha expresado en muchas ocasiones su apoyo a la primera ministra May y su rol en gestionar un proceso muy difícil”, declaró el portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas.

Tras ser preguntado en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario sobre la posibilidad de extender el periodo de negociaciones del “brexit” y así retrasar la salida del Reino Unido, que en principio se producirá el próximo 29 de marzo, el portavoz dijo que esa hipótesis se plantea en los tratados europeos.

“Las posibilidades reales de extensión de este artículo (el 50, que hace referencia a la salida de la UE de un Estado miembro) están previstas en el tratado, en el mismo artículo”, se limitó a constatar ante la inestabilidad política en el Reino Unido.

El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea señala la posibilidad de prolongar el periodo de dos años desde que un país notifica su intención de salir del club comunitario hasta que deja de ser miembro de la UE.

Para ello, se necesitaría el consentimiento unánime de los líderes de los países que seguirán en la Unión, tras haber alcanzado un acuerdo con Londres sobre la prolongación.

En cuanto a un hipotético regreso del Reino Unido a la UE tras el “brexit”, el portavoz citó las intervenciones de otros mandatarios.

“No especularé, ese no es mi trabajo, pero creo que muchas figuras políticas, el presidente (del Consejo Europeo, Donald) Tusk, el presidente Juncker, primeros ministros han reconocido en muchas ocasiones y diferentes escenarios que siempre habrá un espacio para el Reino Unido en la familia de las naciones europeas, de un modo u otro”, apuntó.

También dijo que no era consciente de si May y Juncker abordaron la posibilidad de que se presentase una moción de confianza en su encuentro de ayer en Bruselas.

“No soy consciente de si fue el caso o no, creo que no, pero esa es mi impresión, no tengo ninguna información”, comentó.

Schinas comunicó que en la reunión May explicó “la situación en el Reino Unido y planteó las preocupaciones de la Cámara de los Comunes, que ella dijo que le gustaría abordar en cooperación con los demás líderes de la UE e instituciones” y agregó que Juncker “escuchó estas preocupaciones con atención”.

El portavoz añadió que “los próximos pasos” se deberán debatir en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del próximo jueves.

La primera ministra británica, Theresa May, tendrá que enfrentarse hoy a una moción de confianza después de que su partido, el Conservador, recibiese las cartas necesarias para iniciar ese proceso.

El lunes, la mandataria retrasó la votación del acuerdo del “brexit” en el Parlamento de Westminster, al constatar que no tenía los apoyos necesarios para sacarlo adelante. EFE