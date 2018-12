Documento de la NASA se refiere a visitas extraterrestres a la Tierra

El 3 de diciembre, el canal Fox News publicaba un artículo en el que científicos de la NASA aventuraban que la Tierra podría haber sido visitada por extraterrestres. La noticia se difundió rápidamente por internet.

En un documento firmado por Silvano Colombano, científico del Centro de Investigación Ames en Mountain View, California, se sostiene que los investigadores deberían, al menos, considerar la posibilidad de que nuestro planeta lo hayan visitado en alguna ocasión los extraterrestres. Pero no se afirma en ningún momento que se tenga prueba alguna de esa supuesta visita.La revista científica Live Science hace eco de las palabras de Colombano, que alega que Fox News y otros medios han falseado lo que realmente pretendía expresar en su informe. El científico aclara que su perspectiva era simplemente que “los informes de fenómenos aéreos no identificados deberían ser objeto de un estudio serio, incluso si la posibilidad de identificación de alguna tecnología alienígena es muy pequeña”.

El documento de Colombano en cuestión, era una presentación para una conferencia de SETI (búsqueda de inteligencia extraterrestre) que Fox News presentó como “un estudio científico”.Colombano en el documento habla de ideas asumidas por la comunidad científica, pero que podrían no ser tales, como por ejemplo, la alta improbabilidad de un viaje interestelar o el uso de ondas de radio por supuestos alienígenas para comunicarse, que otras formas de vida inteligente se basen en el carbono, como la nuestra y que nunca hemos sido visitados.

El investigador lo argumenta en su escrito con la corta vida del método científico (500 años) y no descarta que lo que para nosotros sean obstáculos infranqueables pudieran haberse resuelto por otras civilizaciones hace millones de años de antigüedad.

Como explica Live Science, “Colombano, en realidad, sí que cree, como escribió Fox News, que los extraterrestres podrían haber visitado el planeta Tierra. O por lo menos que es teóricamente posible, lo cual implica que no es del todo imposible y que, por lo tanto, merece la pena buscar evidencias de que algo así haya ocurrido realmente”. Lo que no es lo mismo que decir que los extraterrestres hayan venido. Por lo que Colombano lamenta que nadie de Fox News se haya puesto en contacto con él antes de publicar el polémico artículo a pesar de que su dirección de correo electrónico aparece en la cabecera del mismo.

Colombano, simplemente sugiere en su documento que tal vez, y solo tal vez, la noción de que los extraterrestres hayan visitado la Tierra no sea tan ridícula como la mayoría de los científicos piensan.Para matizar la cuestión, no se trataba más que de un informe especulativo con el fin de persuadir a otros científicos para alimentar un proyecto a largo plazo, y no una discusión sobre si los extraterrestres han visitado o no la Tierra. (Sputnik)