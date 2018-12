El líder de Podemos afirma en el Senado español que no trabajó para Venezuela

Iglesias, que compareció ante una comisión del Senado para investigar la financiación de los partidos políticos, recordó que todas las denuncias presentadas sobre este asunto han sido rechazadas por los tribunales españoles.

“Si pretende sugerir si ha habido financiación del Gobierno de Venezuela a mi partido, le digo que no”, enfatizó Iglesias al senador Luis Aznar, del Partido Popular (PP, conservador)

En su intervención ante la comisión, Iglesias leyó también fragmentos de todas las decisiones judiciales que en los últimos años han rechazado la existencia de irregularidades en la financiación de Podemos.

Tan exhaustiva fueron sus respuestas que el senador del PP Luis Aznar le interrumpió en varias ocasiones para intentar que el líder de Podemos acortara sus intervenciones y concretara si trabajó para el Gobierno de Venezuela.

“Ustedes no están interesados en la financiación de Podemos, porque cada vez que hablo de la financiación de Podemos me piden que me calle”, afirmó Iglesias en una ocasión en medio de un intenso debate.

El responsable de Podemos, que junto a sus aliados controla la tercera fuerza en el Parlamento español, negó también haber cobrado en los programas de televisión en los que ha participado en otros países y precisó que en España solo ha recibido pagos cuando ha participado como colaborador.

Podemos es una formación de izquierda alternativa fundada en 2014, y que se nutrió de las protestas espontáneas de marzo de ese año contra los fuertes recortes sociales del anterior Gobierno del Partido Popular en medio de la crisis económica el país. EFE