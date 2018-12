Putin: No estaba preparado cuando Yeltsin me ofreció tomar riendas de Rusia

Moscú, 13 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confesó que no estaba preparado para asumir las riendas del país cuando su antecesor, Boris Yeltsin, se lo propuso en 1999.

“Cuando el primer presidente de Rusia Borís Yeltsin me citó y me preguntó si estaba de acuerdo con que él presentara mi candidatura a la Duma de Estado (Cámara de Diputados) para que fuera primer ministro y que después me propondría para las elecciones presidenciales, le dije que no”, recordó Putin en el Foro Juvenil de Ciencia y Tecnologías celebrado en la ciudad de Yaroslav.

Putin explicó a Yeltsin (1991-1999) que “no estaba preparado” cuando éste le preguntó por el motivo de su negativa.

El 16 de agosto de 1999 Putin se convirtió en primer ministro de Rusia al recibir el apoyo de 233 diputados.

El 31 de diciembre de 1999 Yeltsin anunció su decisión de abandonarla presidencia y nombró a Putin presidente interino.

Éste convalidó el máximo cargo estatal en las elecciones anticipadas del 26 de marzo de 2000, con el 52,9 por ciento y fue reelegido el 14 de marzo de 2004 por amplia mayoría (71,3% de los votos).

En 2008 asumió el puesto de primer ministro, al dejar el cargo de presidente a Dmitri Medvédev y en 2012 volvió a ganar las presidenciales. Fue reelegido en marzo pasado con el 76,69%. EFE