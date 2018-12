Aniversario del ‘zapato de Bush’: ¿qué objetos fueron lanzados a políticos de primera fila?

Washington, 14 Dic (Sputnik).- Hace 10 años, el 14 de diciembre de 2008, el periodista iraquí Muntazer Zaidi lanzó dos zapatos al entonces presidente saliente de EEUU, George W. Bush. No fue la primera ni la última vez que se lanzan unos objetos a los políticos como señal de protesta contra sus actividades e ideas. Sputnik ha reunido algunos vídeos de incidentes similares.

El caso del periodista iraquí y George W. Bush quizá sea el más famoso de todos. Tras lanzarle el primer zapato, Zaidi insultó al mandatario estadounidense: “Este es el beso de despedida del pueblo iraquí, perro”. Enseguida le lanzó el segundo zapato y lo acompañó con las palabras: “Esto es por las viudas y por los huérfanos y por todos los asesinados en Irak”.

No obstante, George W. Bush no ha sido el único político estadounidense agredido con calzado. En 2014, Hillary Clinton, ex candidata presidencial de EEUU, esquivó un zapato arrojado por una mujer en un acto en Las Vegas.

El expresidente estadounidense Barack Obama ni se percató cuando le tiraron un libro en un mitin demócrata en Filadelfia en 2010. Durante el mismo acto, detuvieron también a un hombre desnudo que trataba de desfilar por delante del mandatario durante su discurso.

En 2003, a Arnold Schwarzenegger le lanzaron un huevo durante su visita al campus de la Universidad de California. “Este tipo me debe ahora un pedazo de beicon”, comentó irónico el entonces candidato republicano a gobernador de California.

Los huevos son una de las ‘armas’ más populares entre los manifestantes. Cuando al político británico del Partido Laborista John Prescott le arrojaron uno en 2001, el exboxeador respondió con un puñetazo en la cara del atacante.

Los políticos rusos tampoco lograron evitar ataques de manifestantes. Así, a uno de los diputados rusos más controvertidos, Vladímir Zhirinovski, líder del Partido Liberal Democrático de Rusia, una joven periodista le tiró chucrut —col fermentada— en una rueda de prensa en Kiev en 2013.

Prácticamente cada país ha experimentado algún caso de ataque de protesta contra sus políticos. ¿Recuerdas algún incidente similar en el tuyo?